Banco central Brasil mantiene firme su tono hawkish para tasas

(Bloomberg) -- El banco central de Brasil indicó planes para mantener su tasa de interés alta por más tiempo y reafirmó su compromiso de cumplir con sus objetivos de inflación después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó la actual política monetaria.

El banco central gestiona la política monetaria sobre la base de sus objetivos establecidos, escribieron el martes los miembros del directorio en las minutas de su reunión de política del 31 de enero y 1 de febrero, cuando mantuvieron la tasa de referencia Selic sin cambios en 13,75%. Señalaron “con especial preocupación” un empeoramiento de las expectativas inflacionarias, lo que podría explicarse por una “posible percepción de indulgencia” hacia las metas actuales.

Los comentarios de los encargados de política monetaria se producen un día después de que Lula calificó la postura del banco central sobre las tasas como una “vergüenza” y dijo que “no hay justificación” para mantener los costos de endeudamiento en sus niveles actuales.

Los miembros de la junta encabezada por Roberto Campos Neto están trabajando para controlar las expectativas de los precios al consumidor que se elevan y alejan aún más de sus objetivos. La inflación anual se ha desacelerado a 5,87% desde el máximo del año pasado, superior a 12%, aunque se han acelerado los indicadores subyacentes, que eliminan los elementos más volátiles. Lula está desplegando miles de millones de dólares en gastos adicionales y también ha avivado las tensiones con el banco central.

Las actas tienen un “tono más duro” que el comunicado de la semana pasada, “que ya era sorprendentemente hawkish “, dijo Mirella Hirakawa, economista de la gestora de activos AZ Quest. El banco dejó en claro que pretende mantener las tasas hasta el tercer trimestre de 2024, agregó. “Pero hay riesgos de aumentos de tasas adicionales si las expectativas de inflación empeoran”.

Los encargados de política monetaria mencionaron un escenario fiscal “particularmente incierto”, ya que la revisión de la ley de gasto actual “reduce la visibilidad de las cuentas públicas” en el futuro y afecta las expectativas inflacionarias. Señalaron que “seguirán monitoreando” cómo los planes de gasto público afectan los precios.

Al mismo tiempo, “algunos miembros señalaron que la implementación del paquete fiscal del Ministerio de Hacienda debería mitigar el riesgo fiscal y consideran que será importante monitorear los desafíos para su implementación”.

La crítica de Lula

El mes pasado, Lula dijo que los niveles de la tasa Selic hacen que sea “imposible” impulsar el crecimiento; agregó que consideraba que la autonomía del banco era “una tontería” y sugirió una meta de inflación más alta, de 4,5%. El comunicado del banco central del miércoles pasado también molestó al equipo económico de Lula, que esperaba una aceptación de sus planes para reducir el déficit de este año.

En las minutas, los miembros de la junta indicaron que podrían mantener estables los costos de endeudamiento por más tiempo mientras la inflación se mantiene por encima del objetivo en un panorama que prevé recortes de tasas a partir de septiembre.

“La introducción de una perspectiva de ajuste monetario más extendida” que considera que la tasa Selic no registrará cambios durante este año y la mayor parte del próximo “genera un impacto relativo en las proyecciones hacia la convergencia a las metas”, escribieron.

Los operadores han eliminado las posibilidades de recortes de tasas este año e incluso ven probabilidades de un aumento. Economistas encuestados por el banco central retrasaron de septiembre a principios de noviembre los pronósticos para el comienzo del ciclo de relajación.

Los encargados de política monetaria enfatizaron que “no dudarán” en reanudar las alzas de tasas si es necesario, mientras evalúan los impactos de su “intenso y oportuno” ciclo de ajuste.

Se estima que los aumentos de los precios al consumidor superarán la meta de 3,25% de este año y la meta actual para 2024 y 2025, de 3%. Durante las últimas semanas, los analistas elevaron sus estimaciones de inflación para 2026, cuyo objetivo se fijará este año.

En sus actas, los banqueros centrales escribieron que mayores expectativas de inflación a largo plazo “aumentan el costo de la desinflación” que se necesita. También señalaron un aumento en los precios administrados y de mercado.

