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Martes 7 de Febrero de 2023
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ATP Rankings

7 de Febrero de 2023

Singles

Through Feb. 6

1. Novak Djokovic, Serbia, 7070

2. Carlos Alcaraz, Spain, 6730

3. Stefanos Tsitsipas, Greece, 6195

4. Casper Ruud, Norway, 5765

5. Andrey Rublev, Russia, 4200

6. Rafael Nadal, Spain, 3815

7. Felix Auger-Aliassime, Canada, 3715

8. Taylor Fritz, USA, 3410

9. Holger Rune, Denmark, 3046

10. Hubert Hurkacz, Poland, 2995

11. Cameron Norrie, Great Britain, 2760

12. Daniil Medvedev, Russia, 2750

13. Karen Khachanov, Russia, 2515

14. Frances Tiafoe, USA, 2305

15. Pablo Carreno Busta, Spain, 2285

16. Alexander Zverev, Germany, 2275

17. Jannik Sinner, Italy, 2195

18. Lorenzo Musetti, Italy, 1900

19. Tommy Paul, USA, 1835

20. Nick Kyrgios, Australia, 1825

21. Marin Cilic, Croatia, 1790

22. Matteo Berrettini, Italy, 1780

23. Borna Coric, Croatia, 1770

24. Roberto Bautista Agut, Spain, 1740

25. Alex de Minaur, Australia, 1710

26. Sebastian Korda, USA, 1595

27. Denis Shapovalov, Canada, 1560

28. Diego Schwartzman, Argentina, 1460

29. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 1440

30. Daniel Evans, Great Britain, 1380

31. Francisco Cerundolo, Argentina, 1377

32. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1325

33. Miomir Kecmanovic, Serbia, 1275

34. Yoshihito Nishioka, Japan, 1252

35. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 1160

36. Jenson Brooksby, USA, 1070

37. Jiri Lehecka, Czech Republic, 1042

38. Jack Draper, Great Britain, 1024

39. John Isner, USA, 980

40. David Goffin, Belgium, 965

41. Ben Shelton, USA, 964

42. Benjamin Bonzi, France, 956

43. Jeffrey John Wolf, USA, 922

44. Reilly Opelka, USA, 915

45. Richard Gasquet, France, 910

46. Brandon Nakashima, USA, 902

47. Sebastian Baez, Argentina, 895

48. Constant Lestienne, France, 879

49. Marc-Andrea Huesler, Switzerland, 876

50. Alexander Bublik, Kazakhstan, 865

Doubles

1. Neal Skupski, Great Britain, 7440

1. Wesley Koolhof, Netherlands, 7440

3. Rajeev Ram, USA, 7030

4. Joe Salisbury, Great Britain, 6940

5. Jean-Julien Rojer, Netherlands, 5750

5. Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 5750

7. Mate Pavic, Croatia, 5530

8. Nikola Mektic, Croatia, 5325

9. Austin Krajicek, USA, 4220

10. Harri Heliovaara, Finland, 4145

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