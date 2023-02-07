ATP Rankings

Singles
Through Feb. 6
1. Novak Djokovic, Serbia, 7070
2. Carlos Alcaraz, Spain, 6730
3. Stefanos Tsitsipas, Greece, 6195
4. Casper Ruud, Norway, 5765
5. Andrey Rublev, Russia, 4200
6. Rafael Nadal, Spain, 3815
7. Felix Auger-Aliassime, Canada, 3715
8. Taylor Fritz, USA, 3410
9. Holger Rune, Denmark, 3046
10. Hubert Hurkacz, Poland, 2995
11. Cameron Norrie, Great Britain, 2760
12. Daniil Medvedev, Russia, 2750
13. Karen Khachanov, Russia, 2515
14. Frances Tiafoe, USA, 2305
15. Pablo Carreno Busta, Spain, 2285
16. Alexander Zverev, Germany, 2275
17. Jannik Sinner, Italy, 2195
18. Lorenzo Musetti, Italy, 1900
19. Tommy Paul, USA, 1835
20. Nick Kyrgios, Australia, 1825
21. Marin Cilic, Croatia, 1790
22. Matteo Berrettini, Italy, 1780
23. Borna Coric, Croatia, 1770
24. Roberto Bautista Agut, Spain, 1740
25. Alex de Minaur, Australia, 1710
26. Sebastian Korda, USA, 1595
27. Denis Shapovalov, Canada, 1560
28. Diego Schwartzman, Argentina, 1460
29. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 1440
30. Daniel Evans, Great Britain, 1380
31. Francisco Cerundolo, Argentina, 1377
32. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1325
33. Miomir Kecmanovic, Serbia, 1275
34. Yoshihito Nishioka, Japan, 1252
35. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 1160
36. Jenson Brooksby, USA, 1070
37. Jiri Lehecka, Czech Republic, 1042
38. Jack Draper, Great Britain, 1024
39. John Isner, USA, 980
40. David Goffin, Belgium, 965
41. Ben Shelton, USA, 964
42. Benjamin Bonzi, France, 956
43. Jeffrey John Wolf, USA, 922
44. Reilly Opelka, USA, 915
45. Richard Gasquet, France, 910
46. Brandon Nakashima, USA, 902
47. Sebastian Baez, Argentina, 895
48. Constant Lestienne, France, 879
49. Marc-Andrea Huesler, Switzerland, 876
50. Alexander Bublik, Kazakhstan, 865
Doubles
1. Neal Skupski, Great Britain, 7440
1. Wesley Koolhof, Netherlands, 7440
3. Rajeev Ram, USA, 7030
4. Joe Salisbury, Great Britain, 6940
5. Jean-Julien Rojer, Netherlands, 5750
5. Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 5750
7. Mate Pavic, Croatia, 5530
8. Nikola Mektic, Croatia, 5325
9. Austin Krajicek, USA, 4220
10. Harri Heliovaara, Finland, 4145