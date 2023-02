Willy Hernangómez firma 22 puntos y 16 rebotes en el triunfo de los Pelicans

Chicago (EE.UU.), 5 feb. El español Willy Hernangómez firmó este domingo la mejor actuación de su temporada con un doble doble de 22 puntos y 16 rebotes en el triunfo de su equipo, los New Orleans Pelicans, contra los Sacramento Kings (136-104).

"Me encanta jugar al baloncesto. Me encanta volver a ganar, saltar a la pista ante mi familia y mis amigos. Jugué bien, no tengo que mentir", dijo un muy satisfecho Hernangómez en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El español, que hasta este momento había vivido una temporada con poco protagonismo, se reivindicó con 22 puntos, 16 rebotes, cuatro asistencias y un taponazo saliendo del banquillo.

Se convirtió en el quinto jugador de los Pelicans capaz de aportar más de veinte puntos y más de quince rebotes un partido este curso.

Contribuyó con su gran actuación en un cómodo triunfo de los Pelicans, que habían doblegado apenas 24 horas antes a Los Ángeles Lakers de LeBron James.

El triunfo ante los angelinos cortó una racha de diez derrotas consecutivas para la franquicia de New Orleans, que ocupa la octava plaza en el Oeste (28-27).

El líder anotador de los Pelicans fue Trey Murphy, con 30 puntos y seis triples, apoyado por los 24 puntos de CJ McCollum, en una tarde en la que el equipo de Willie Green no contó con Brandon Ingram.

Los Kings echaron de menos a De'Aaron Fox y perdieron su segundo partido consecutivo, tras rendirse ante los Indiana Pacers. Son terceros en el Oeste con un balance de 29-23. EFE

am/ics