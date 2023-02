Los Ángeles (EE.UU.) , 5 feb. La cantante Bonnie Raitt se llevó este domingo el Grammy a la mejor canción del año por el tema "Just Like That" en la edición 65ª edición de la gran fiesta de la música.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue la encargada de entregar este premio en el que Raitt se impuso a los temas de Adele, Taylor Swift, Lizzo, Beyoncé, Harry Styles, Steve Lacy, Gayle, DJ Khaled y Kendrick Lamar. EFE

mrl/pamp