Los Ángeles (EE.UU.), 5 feb. Harry Styles fue reconocido con el Grammy a álbum del año por su trabajo "Harry's House" durante la 65ª edición de los premios de la Academia de la Grabación estadounidense.

En este apartado también competían ABBA ("Voyage"); (Adele ("30"); Bad Bunny ("Un Verano Sin Ti"); Beyoncé ("Renaissance"); Mary J. Blige ("Good Morning Gorgeous"); Brandi Carlile ("In These Silent Days"); Coldplay ("Music of the Spheres"); Kendrick Lamar ("Mr. Morale & the Big Steppers"); y Lizzo ("Special"). EFE

