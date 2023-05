Boca Juniors iguala sin goles ante Central Córdoba en liga argentina

BUENOS AIRES, 5 feb (Reuters) - El vigente campeón Boca Juniors igualó el domingo 0-0 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero gracias a un penal tapado por su meta Sergio "Chiquito" Romero, en una jornada en la cual Independiente cayó 2-1 con Platense.

En el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional, el popular conjunto argentino no aprovechó las oportunidades generadas en la primera etapa y luego no pudo sostener el buen rendimiento individual y colectivo.

El experimentado Romero tapó al minuto 65 un penal a Facundo Castelli, luego de una infracción cometida por él mismo al intentar cortar un claro avance contra su portería.

"Vi que (el delantero) venía solo, quise anticipar, no llegué y le cometí penal, no me quedaba otra. Por suerte después pude dar una mano a mis compañeros", dijo "Chiquito" a la televisión local tras la igualada sin goles.

Más temprano, Platense dio la sorpresa al vencer 2-1 como visitante a Independiente en Avellaneda gracias a los goles de Nicolás Castro y Nicolás Servetto a los minutos 20 y 68, respectivamente.

El descuento del "Rojo" lo anotó a los 74 minutos el uruguayo Martín Cauteruccio a través de un penal.

En otros partidos del domingo, Instituto ganó 2-0 a Unión, Talleres de Córdoba superó 2-0 a Atlético Tucumán y Godoy Cruz venció 1-0 a Colón.

El sábado, Lanús venció 2-1 a San Lorenzo, Barracas Central superó 5-3 a Sarmiento, River Plate cayó 2-1 ante Belgrano y Racing Club perdió 1-0 frente a Argentinos Juniors, en tanto que Arsenal y Estudiantes igualaron 1-1.

La jornada comenzó el viernes con el triunfo por 1-0 de Newell's Old Boys frente a Vélez Sarsfield y el empate 2-2 entre Tigre y Rosario Central. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)