Albon no cree que Williams tenga un salto de calidad como el de Haas en 2022

Redacción Deportes, 6 feb. El piloto tailandés Alex Albon afirmó este lunes, en la presentación de su coche para 2023, el Williams FW45, que no cree que el equipo, último la pasada campaña en el Mundial de constructores de Fórmula Uno, vaya a experimentar este año un cambio de rendimiento como el que tuvo la escudería Haas entre 2021 y 2022.

Albon cree que en los test de Baréin (23-25 de febrero) el equipo podrá acelerar el desarrollo del FW45. "Eso, naturalmente, debería ponernos en una mejor posición este año", dijo en declaraciones que difunde la web oficial del campeonato.

Sin embargo, Albon advirtió que Williams podría no ser capaz de emular al equipo Haas, que pasó de ser último y sin puntos en 2021 a acabar en el octavo lugar y con 37 en 2022.

"Diría que a principios de año no creo que sea algo como Haas, que fueron inmediatamente muy competitivos. Hemos cambiado bastante el coche en cuanto a su filosofía y las áreas que estamos tratando de cambiar. Podría tomar un poco de tiempo para entender (el coche) y optimizar", comentó Albon.

"En términos de mejoras, el año pasado sólo tuvimos una significativa. Espero que éste podamos hacer otras más pequeñas y significativas", recordó.

Y afirmó: "Vamos a ver cómo nos va en Baréin y esperamos ser más eficientes y eficaces con nuestras mejoras. Lo que intento decir es que no creo que vayamos a salir disparados, pero tenemos que ser inteligentes".

Además, Albon señaló que ciertas características del FW44 de Williams podrían trasladarse al FW45. "Creo que llevará tiempo. No ocurre en un año, por mucho que lo deseemos. Todavía hay un proceso de aprendizaje... Los coches tienden a tener un lenguaje o casi un ADN; todos los coches lo tienen a lo largo de los años, no importa si hay cambios en la normativa o no. Tenderán a tener las mismas características año tras año".

Williams sólo sumó ocho puntos el año pasado, cuatro de los cuales fueron cortesía de Albon, de 26 años. El histórico equipo ha introducido cambios esta temporada, incorporando al novato Logan Sargeant y separándose de Nicholas Latifi.

A la pregunta de si cree que Williams tiene opciones de dar un salto adelante esta temporada, Albon dijo: "Es difícil de decir. Yo diría que estamos en una posición mejor que al final del año pasado".

"No sé cómo se traduce eso en el circuito y tampoco sé cómo de grande es el paso que van a dar los demás, pero creo que sólo el tiempo lo dirá. Estamos en un lugar mejor, pero es difícil decir realmente dónde estamos", agregó. EFE

sab