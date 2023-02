"About Damn Time" de Lizzo, grabación del año en los Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 5 feb. El tema "About Damn Time", de Lizzo, fue premiado como la grabación del año en la 65 edición de los Grammy, superando a favoritas como "Break My Soul", de Beyoncé, o "Easy On Me" de Adele.

Asimismo, la artista estadounidense se enfrentaba en esta categoría a ABBA ("Don't Shut Me Down"); Mary J. Blige ("Good Morning Gorgeous"); Brandi Carlile y Lucius ("You and Me on the Rock"); Doja Cat ("Woman"); Steve Lacy ("Bad Habit"); Kendrick Lamar ("The Heart Part 5"); y Harry Styles ("As It Was").

"Quiero dedicar este premio a todos los amigos que me han inspirado para hacer música con un mensaje y una inspiración positiva", aseguró una radiante Lizzo, que antes de la ceremonia de hoy contaba con tres gramófonos dorados.

La emoción acabó invadiendo a la cantante, quien dirigió unas cariñosas palabras a Beyoncé, quien se convirtió este domingo en la artista con más premios Grammy de la historia: "Cambiaste mi vida, te quiero y que Dios te Bendiga", le dijo.

Lizzo, quien además actuó en esta entrega de los Grammy, también en candidata a la categoría reina de álbum del año.

Desde la edición de 2020, donde fue la más nominada por su trabajo "Cuz I Love You", su música ha alcanzado una gran repercusión internacional convirtiéndola en figura dentro y fuera del escenario.

Y es que su carrera se ha visto catapultada por su perfil activista y mensajes de empoderamiento del cuerpo femenino y a favor de la ruptura de prejuicios.

Su visibilidad como personaje público ha servido para tratar de romper con todo lo establecido y normalizar el uso de las tallas grandes, y sus mensajes "body positive" son seguidos por millones de espectadores en su reality "Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls".