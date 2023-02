Viola Davis se une al grupo de artistas "EGOT" tras ganar un Grammy

Los Ángeles (EE.UU.) 5 feb. La actriz estadounidense Viola Davis ganó este domingo un Grammy en la categoría a mejor álbum hablado y gracias a dicho reconocimiento se ha convertido en un miembro más del selecto grupo de los "EGOT", artistas que han conseguido un Emmy, un Óscar, un Grammy y un Tony.

Esta es la primera vez que la actriz había sido nominada a un premio de la Academia de la Grabación y salió triunfadora gracias a su narración en el audiolibro "Finding me".

Los Grammy, que reconocen a las mejores composiciones y grabaciones musicales producidas entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, también reconocen las grabaciones habladas.

Davis, de 57 años, se hizo con el Óscar de mejor actriz de reparto en 2017 por su trabajo en "Fences" y el premio Emmy lo obtuvo por su actuación en la serie "How To Get Away With Murder".

Ha ganado dos veces un Tony, que reconoce lo mejor del teatro, por sus interpretaciones en trabajos como "King Hedley II" y "Fences".

La actriz recibió su premio en la pregala de los Grammy, que tras dos años de celebraciones inusuales por la pandemia, regresaron este domingo a la normalidad en su sede en Los Ángeles.

En esta 65ª edición, la cantante estadounidense Beyoncé se perfila como la protagonista de la noche al ser la más nominada con nueve menciones y artistas como Kendrick Lamar, Adele y Harry Styles también figuran entre los favoritos.