Domingo, 5 de febrero de 2023 (23.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Ucrania contiene a Rusia en el Donbás y al enemigo interno en la retaguardia

Leópolis/Moscú. Ante el avance ruso en el este de Ucrania, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apela a la unidad y anuncia un nuevo paso para "limpiar" al enemigo interno "que se ha sumado" a la agresión extranjera desde la retaguardia ucraniana. Zelenski reconoció que la situación "es muy difícil en Bajmut, en Vuhledar, en la dirección de Limán", pero aseguró que el coraje y la decisión de los militares ucranianos harán fracasar los planes del país agresor.

UE ENERGÍA

La UE deja de importar diésel de Rusia

Bruselas. Tras el carbón y el crudo llega el diésel. La prohibición de importar ese hidrocarburo y otros derivados petrolíferos de Rusia entra en vigor este domingo en la Unión Europea y se añade al mecanismo de sanciones por la invasión de Ucrania que busca asfixiar financieramente al Kremlin. De los nuevos derivados prohibidos, el mayor desafío es el veto al diésel, el carburante que emplean cerca de la mitad de los coches de la UE y la mayor parte del transporte pesado y marítimo y la maquinaria. La UE confía en que el período de transición desde que se anunciaron las sanciones en junio hasta que se aplican en febrero haya sido suficientemente largo para garantizar rutas de suministro alternativas y minimizar el impacto en los mercados mundiales de productos refinados.

ECUADOR ELECCIONES

Cierran las mesas de votación en unos comicios sin incidentes en Ecuador

Quito. Los recintos electorales en Ecuador cerraron a las 17:00 hora local (22:00 GMT), en unos comicios desarrollados sin mayores incidentes, para el proceso de designación de autoridades locales, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y un referendo convocado por el Gobierno. El proceso se desarrolló con normalidad durante las diez horas en las que estuvieron abiertas las urnas en todo el país. El referéndum planteado por el Gobierno para reformar la Constitución en materia de seguridad, democracia, partidos, instituciones y medioambiente obtendrá un amplio apoyo de la población, según una encuesta realizada antes de las elecciones pero difundida este domingo tras la votación. El sondeo, realizado a 8.468 personas durante los días previos a la votación por la encuestadora Cedatos, cuenta con un margen de error del 2,8 % y señaló que el apoyo de los ecuatorianos a las ocho preguntas formuladas en el referéndum oscila entre el 59,1 % y el 74,4 %.

EEUU CHINA

China protesta por “sobrerreacción” de EEUU al abatir el globo espía

Pekín. China expresó hoy una profunda “insatisfacción y protesta” al considerar que EE. UU. “sobrerreaccionó” por usar la fuerza para abatir el “globo espía” que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense. En un comunicado publicado este domingo por la mañana por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático, China vuelve a defender que la aeronave en cuestión era de “carácter civil” y resaltó que “su entrada en EE. UU. por causas de fuerza mayor fue completamente accidental”.

PERÚ CRISIS

Perú amplía el estado de emergencia en cuatro regiones más por las protestas

Lima. El Gobierno de Perú declaró este domingo el estado de emergencia en los sureños departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua por 60 días, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cuzco, Puno y Tacna para controlar las protestas que han cobrado la vida de 69 personas. A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen reportando las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.

CHILE INCENDIOS

Chile detiene a 10 personas y eleva a 24 el número de muertos en incendios

Santiago de Chile. El Gobierno de Chile informó este domingo que hay 10 detenidos por su presunta implicación en los devastadores incendios que están destruyendo miles de hectáreas en el centro y el sur del país y cuyo número de víctimas mortales aumentó a 24. En las últimas horas, un hombre que estaba ingresado en la localidad de Angol, en la región de La Araucanía, falleció debido a las graves heridos, lo que aumentó a 24 el balance de víctimas mortales.

MALI ONU

Mali expulsa al responsable de derechos humanos en la misión de ONU en Bamako

Bamako. La junta militar maliense declaró este domingo "persona non grata" a Guillaume Andali, director de la división de derechos humanos en la misión de la ONU en Mali, MINUSMA, por ignorar la versión gubernamental sobre la situación de los derechos humanos en el país.La ONU, Francia y expertos en derechos humanos acusan al Ejército maliense y a mercenarios rusos del grupo Wagner ligado al Kremlin, que operan en el país africano, de perpetrar abusos contra los civiles a través de informes que el Gobierno de Mali rechaza.

PAPA IGLESIA

El papa dice que la muerte de Benedicto XVI "ha sido instrumentalizada"

A bordo del avión papal. El papa Francisco dijo este domingo que cree que la muerte de Benedicto XVI, el pasado 31 de diciembre a los 95 años, ha sido instrumentalizada "por gente de partido y no de Iglesia", en relación a las declaraciones, publicaciones y libros, como el del secretario del pontífice emérito, George Ganswein, que surgieron tras el fallecimiento. Incluso afirmó que "esas historias que se cuentan de que Benedicto XVI estaba muy disgustado" con él "era un cuento chino", en referencia - aunque no lo citó - a Ganswein, quien en una entrevista aseguró que a Benedicto XVI no gustó el limite que introdujo el papa a las misas en rito tridentino, anteriores al Concilio Vaticano II, y que se celebran en latín y de espaldas a los fieles. Por otro lado, Francisco afirmó que "la criminalización de los homosexuales es una injusticia" y "un pecado" y "no hay que dejarlo pasar".

PAKISTÁN MUSHARRAF

Muere en Dubai a los 79 años el ex dictador paquistaní Pervez Musharraf

Islamabad. El ex dictador militar paquistaní Pervez Musharraf, que gobernó esta potencia nuclear por casi una década, murió este domingo en Dubai tras varios años padeciendo una rara enfermedad, informaron allegados y fuentes oficiales. El general “murió hoy en el American Hospital de Dubái a la edad de 79 años. Sufría de una enfermedad rara llamada amiloidosis", confirmó a EFE el expresidente del All Pakistan Muslim League, la formación de Musharraf, Muhammed Amjad.

RD CONGO ONU

Muere un casco azul y otro es herido en un ataque a un helicóptero en RD Congo

Kinsasa. Un casco azul sudafricano murió hoy y otro del mismo país resultó herido en un ataque a un helicóptero de la ONU en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), informaron la Misión de Estabilización de la Naciones Unidas para la RDC (Monusco) y las Fuerzas Armadas de Sudáfrica. El tiroteo ocurrió en un momento de gran tensión en esa zona, donde se han recrudecido los enfrentamientos entre el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) y el Ejército congoleño. Desde la reanudación de los combates del M23 el pasado marzo tras años de calma, los insurgentes han ocupado áreas y localidades estratégicas en la RDC y el temor a la violencia ha obligado a más de medio millón de personas a dejar sus casas, según la ONU.

PREMIOS GRAMMY

Rosalía gana el Grammy a mejor álbum latino alternativo por "Motomami"

Los Ángeles (EE.UU.). Rosalía gana el Grammy a mejor álbum latino alternativo o de rock en la 65ª edición de estos premios que se están celebrando este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, anunció la Academia de la Grabación de Estados Unidos. Además, La película "Encanto" ganó dos Grammy en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales y en la de mejor banda sonora para medios visuales. La actriz estadounidense Viola Davis ganó un Grammy en la categoría a mejor álbum hablado y gracias a dicho reconocimiento se ha convertido en un miembro más del selecto grupo de los "EGOT", artistas que han conseguido un Emmy, un Óscar, un Grammy y un Tony.Las nueve candidaturas de Beyoncé con su disco "Renaissance" la convierten en favorita de esta 65ª entrega de los Grammy que podrían coronarla como la artista que más gramófonos dorados acumula de la historia. EFE

int-mmg