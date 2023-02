Boric anima a los bomberos de Chile en Coronel, una de las zonas afectadas

Coronel (Chile), 5 feb. El presidente de Chile, Gabriel Boric, rindió este domingo un sentido tributo a Yesenia Muñoz, bombera voluntaria que murió el viernes en pleno combate contra los incendios que azotan cuatro regiones del centro del país y que se han cobrado ya la vida de 24 personas, entre rescatistas y ciudadanos.

El mandatario aterrizó en la localidad de Coronel, en la región de Biobío, tras mantener una reunión en la mañana con empresas privadas y organismos públicos, a los que pidió "unidad y colaboración" para hacer frente a la mayor tragedia de estas características que ha sufrido la nación andina en décadas.

Además de las víctimas mortales, más de un millar de personas han sufrido heridas de diversa gravedad, más de mil familias han perdido su hogar, cerca de 45.000 hectáreas han quedado calcinada y las pérdidas se calcula en millones.

Nada más aterrizar, y tras saludar a los voluntarios bomberos -en Chile no es un cuerpo profesional-, Boric se desplazó a la residencia de la familia de Yesenia, para participar en el velorio y extender sus condolencias.

"Quiero decirles que Chile entero llora con ustedes hoy día, que estamos acá para decirles que no están solos, que la familia de Yesenia no va a estar sola, que los vamos a acompañar permanentemente y también mediante este momento duro, agradecerle eternamente a los bomberos y a las bomberas por el tremendo sacrificio que están haciendo", señaló

"La pérdida de Yesenia es un recordatorio a lo que se exponen nuestros bomberos cada vez que salen a combatir estos incendios, y por eso es tremendamente necesario que en estos momentos duros seamos más responsables", agregó.

Al hilo de este argumento, el mandatario reconoció "como bomberos están sacrificándose por el pueblo de Chile, nuestro rol es estar también con ustedes, con las familias, con las víctimas y hoy dar lo mejor de nosotros para combatir esta tragedia que nuevamente nos golpea".

"Pero que no me cabe duda que como siempre en la tragedia, es la unidad de los chilenos y chilenas lo que nos va a permitir salir adelante. Sepan que no van a estar solos y que vamos a dar lo mejor de nosotros, de cada uno de nosotros por combatir esta tragedia, por acompañar a las víctimas y, como siempre, nos vamos a levantar y nos vamos a reconstruir", dijo antes de trasladarse a Puré, otra de las zonas más afectadas.

En la actualidad hay 261 focos de fuego activos en las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, 51 de los cuales están aún descontrolados.

"La verdad es que la presencia del presidente de la república da un manto de aliciente al tan difícil momento que está viviendo no solo la noble institución de bomberos de Chile de Coronel si no de todo el territorio general que han estado siendo la primera línea de combate", dijo por su parte el alcalde de Coronel, Boris Chamorro. EFE

