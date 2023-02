Sancet: "Me gusta llegar desde la segunda línea y hoy se ha visto"

Bilbao, 3 feb. Oihan Sancet, autor de un 'triplete' en el 4-1 del Athletic al Cádiz en San Mamés, se felicitó por el segundo 'hat trick' de su carrera y por la victoria de su equipo en un choque en el que pudo explotar sus cualidades como llegador desde la segunda línea.

"Soy un jugador que me gusta llegar de segunda línea y hoy se ha visto", dijo al término del partido a los micrófonos de Movistar LaLiga el navarro, "muy contento" y "agradecido al publico por el cariño" que le "transmite" la afición.

"No se puede explicar lo que he sentido, Solo tengo palabras de agradecimiento", añadió, feliz con el balón de la hazaña lograda. "Me lo han dado y muy contento. Y muy contento también por ayudar al equipo, por ganar y por mis goles para poder ayudar al equipo", añadió, lamentando la mala racha anterior de resultados, con solo dos puntos de 15 posibles y tres derrotas consecutivas.

"Veníamos con buenas sensaciones pero no salían los resultados. Hoy después de un buen partido conseguimos los tres puntos y nos vamos muy contentos", resumió su estado de ánimo y el de su equipo tras el 4-1 de esta noche.