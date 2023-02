Sábado, 4 de febrero de 2023 (18.00 GMT)

CHILE INCENDIOS

Sube a 22 el número de muertos en incendios en el centro y sur de Chile

Santiago de Chile. El Gobierno chileno informó este sábado que el número de personas que han perdido la vida en los graves incendios forestales que están afectando al centro y el sur del país asciende a 22 y que además hay al menos otros 16 heridos en estado "crítico". El Gobierno chileno ha solicitado ayuda internacional para frenar los incendios, que coiciden con una larga sequía que ya dura más de 13 años y con una ola de calor inédita en el sur, con temperaturas que pueden llegar en las próximas horas hasta los 40 grados celsius en zonas del sur.

UCRANIA GUERRA

Rusia mantiene la presión en el Donbás mientras Kiev celebra apoyo de EEUU

Moscú/Leópolis (Ucrania).- El Ejército ruso mantiene su presión en el este de Ucrania, donde reivindica avances a "posiciones más ventajosas" y mantiene la amenaza a varias ciudades mientras que Kiev trata de resistir y celebra el anuncio de más ayuda de EEUU. Durante las últimas semanas, el Ejército ruso ha concentrado sus acciones en el este de Ucrania y particularmente en Vugledar, Siversk y Bajmut, ya que la toma de estas ciudades -y particularmente la última- abriría el camino hacia Sloviansk y Kramatorks, los principales baluartes ucranianos en el Donbás.

UCRANIA GUERRA

Muere voluntario estadounidense en la asediada ciudad ucraniana de Bajmut

Leópolis (Ucrania), 4 feb. Un sanitario voluntario estadounidense resultó muerto en la ciudad ucraniana de Bajmut, bajo asedio de las tropas rusas, informa el portal Ukrinform, que se remite a fuentes de la ONG Global Response Medicine (GRP). De acuerdo con esas informaciones, Pete Reed, el voluntario fallecido, era el fundador de dicha organización, que presidió durante 4 años, y estaba en Ucrania desde el pasado enero.

EEUU CHINA

El "globo espía" chino sobrevuela EEUU y podría llegar al mar este sábado

Washington. El "globo espía" chino detectado en el espacio aéreo estadounidense continúa sobrevolando el país y podría abandonar hoy el territorio continental, según un modelo meteorológico de la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) interpretado por los medios. El globo, que ha tensado al máximo las relaciones entre Pekín y Washington, estaba esta mañana a la altura de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, según imágenes publicadas por medios nacionales. Viaja hacia el este y podría abandonar este sábado el país.

CHINA LATINOAMÉRICA

China obvia acusación de segundo “globo espía” sobre Latinoamérica

Pekín. China no ha confirmado ni desmentido a lo largo de este sábado que el segundo “globo espía” detectado por los EE. UU., y que sobrevuela esta vez Latinoamérica, sea de su pertenencia. El Pentágono, tras declarar este jueves por boca de su portavoz, el general de brigada Patrick Ryder, que habían descubierto lo que denominaron como un “globo espía” chino que sobrevolaba el estado de Montana (noroeste de EE. UU.), anunció ayer la detección de una nueva aeronave en los cielos latinoamericanos.

PAPA SUDÁN DEL SUR

El papa se reúne con desplazados de Sudán del Sur y pide el fin de violencia

Yuba. El papa Francisco lanzó hoy "el más apremiante llamamiento" a que cesen los conflictos y se retome seriamente el proceso de paz en Sudán del Sur en el encuentro que mantuvo con los representantes de los dos millones de desplazados internos, en su segunda jornada de viaje al país. "Expreso con todas las fuerzas, el más apremiante llamamiento a que cese todo conflicto, a retomar seriamente el proceso de paz para que finalicen las agresiones y la gente pueda volver a vivir de manera digna. Sólo con la paz, la estabilidad y la justicia podrá haber desarrollo y reintegración social. Pero no podemos esperar más", dijo tras escuchar los testimonios de algunos niños que viven en los campos para desplazados.

UE CORRUPCIÓN

Liberan a Figa-Talamanca, acusado por la trama de sobornos en la Eurocámara

Bruselas. El juez belga Michel Claise ha permitido la salida de prisión del italiano Niccolo Figa-Talamanca, imputado por su presunta implicación en la trama de sobornos en el Parlamento Europeo (PE) vinculada a Catar y Marruecos, según recoge la prensa belga. Pese a la liberación, Figa-Talamanca, que dirigía la ONG No Peace Without Justice (No hay Paz sin Justicia), sigue imputado por corrupción, blanqueo de capitales y participación en organización criminal.

MIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Italia acepta cambiar a puerto más cercano y Sea Eye 4 viaja ahora a Nápoles

Roma. El barco humanitario Sea Eye 4, que viaja con 109 migrantes y dos cadáveres tras dos operaciones de rescate en el Mediterráneo Central, se dirige a Napóles (sur), después de que las autoridades italianas aceptaran su petición de cambiar a un puerto más cercano, pues el primero asignado se encontraba a unos cinco días de navegación. Fuentes de la ONG confirmaron a EFE que Nápoles es el puerto reasignado al Sea Eye 4, después la decisión inicial de enviar el barco humanitario a Pésaro, en la costa norte del mar Adriático, y que prevén que la llegada de la nave tenga lugar el lunes por la mañana.

IRÁN NUCLEAR

Las potencias occidentales critican a Irán por violar acuerdos nucleares

Viena. Los Gobiernos de EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania han criticado en una declaración conjunta a Irán por violar sus acuerdos de salvaguardias (controles nucleares) con el OIEA, la agencia atómica de la ONU en Viena. En un comunicado emitido anoche, las cuatro potencias occidentales "toman nota" de un reciente informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que denuncia cambios sustanciales en la configuración de centrifugadoras de uranio en gas en una instalación nuclear subterránea en Irán.

PREMIOS GRAMMY

Los Grammy vuelven a Los Ángeles con Beyoncé lista para hacer historia

Los Ángeles (EE.UU.). Tras dos años de celebraciones inusuales por la pandemia, los Premios Grammy regresarán el domingo a la normalidad en su sede en Los Ángeles para su 65ª edición, con Beyoncé como la gran protagonista de la noche. Las nueve nominaciones que Beyoncé obtuvo este año por su producción "Renaissance" la convirtieron en la artista femenina que ha sido nominada más veces a dichos premios al acumular a lo largo su trayectoria 88 de estas. EFE

