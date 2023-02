Liberan a Figa-Talamanca, acusado por la trama de sobornos en la Eurocámara

Bruselas, 4 feb. El juez belga Michel Claise ha permitido la salida de prisión del italiano Niccolo Figa-Talamanca, imputado por su presunta implicación en la trama de sobornos en el Parlamento Europeo (PE) vinculada a Catar y Marruecos, según recoge la prensa belga.

Pese a la liberación, Figa-Talamanca, que dirigía la ONG No Peace Without Justice (No hay Paz sin Justicia), sigue imputado por corrupción, blanqueo de capitales y participación en organización criminal.

Fue arrestado el pasado 9 de diciembre, el mismo día en que se detuvo a la eurodiputada griega Eva Kailí, su pareja y asistente parlamentario Francesco Giorgi y el exeuroparlamentario italiano Pier Antonio Panzeri. Los tres siguen en prisión.

En una primera vista el pasado 14 de diciembre, el tribunal correccional de primera instancia de Bruselas había concedido a Figa-Talamanca la libertad vigilada, pero tras la apelación de la Fiscalía, el italiano tuvo que ingresar de nuevo en prisión.

En efecto, el 27 de diciembre el Tribunal de Apelación de Bruselas retiró el régimen de libertad vigilada con brazalete electrónico al secretario general de la ONG No Peace Without Justice y ordenó su ingreso en prisión preventiva.

De acuerdo con el diario "Le Soir", Figa-Talamanca habría perdido importancia en la investigación tras las declaraciones de Panzeri, considerado el cabecilla de la supuesta trama de corrupción en el Parlamento Europeo y que acordó colaborar con la Justicia belga como "arrepentido". EFE

jug/amg