El Atlético tropieza; Betis y Villarreal encallan

Madrid, 4 feb. El Atlético de Madrid tropezó en el duelo ante el Getafe (1-1), circunstancia que no supieron aprovechar sus perseguidores y rivales por acceder a la Liga de Campeones, Villarreal y Betis, que perdieron ante el colista Elche (2-1) y frente al necesitado Celta (3-4), respectivamente.

El equipo del argentino Diego Pablo Simeone mantiene la cuarta plaza, ahora con cuatro puntos de ventaja sobre sus oponentes. No pudo rentabilizar el Atlético el gol del argentino Ángel Correa en una de las imágenes de la temporada, que en otros tiempos eran imposibles y que, como ocurrió en el Cívitas Metropolitano, se pueden dar en esta etapa del VAR.

El campeón mundial albiceleste batió a David Soria al aprovechar un rechace del meta cuando se cumplía la hora de juego. El tanto fue anulado y Simeone optó por reemplazarlo. Cuando ya estaba sentado en el banquillo, reemplazado, el VAR concedió el gol y los jugadores del Atlético tuvieron que salir del campo para abrazar a su compañero, sustituido, para festejarlo.

No le valió el gol al Atlético porque un penalti por mano de Saúl Ñíguez lo aprovechó a diez minutos del final el turco Enes Unal para dar el empate y un importante punto al Getafe. Su técnico, Quique Sánchez Flores, que estaba en el alambre, pudo respirar con un empate que no le saca de la zona de descenso pero que le permite puntuar por primera vez este 2023 (no gana desde el 30 de diciembre al Mallorca).

Un paso atrás para el bloque de Simeone, que ha dejado escapar ya quince puntos esta temporada del Metropolitano (ha sumado 15 de 30 posibles), porque sigue teniendo a la Real Sociedad, tercera, a cuatro puntos, con un partido menos jugado el cuadro donostiarra. No obstante, la igualada le permite ampliar su ventaja sobre los que vienen por detrás.

El Villarreal encadenó su segunda derrota seguida. Atrás quedó la buena racha del equipo de Quique Setién. Esta vez sucumbió en el campo del colista, que aún no había conseguido victoria alguna esta temporada.

Pere Milla, con un triplete (dos tantos de penalti), lanzó al equipo de Pablo Machín, que encuentra un mínimo rayo de luz en su desesperada situación, con la salvación aún a once puntos. Gerard Moreno se reencontró con el gol casi un mes después pero fue insuficiente para un Villarreal lejos de su mejor versión.

También sucumbió el Betis ante otro equipo como el Celta que lucha denodadamente por escapar de la quema. El 3-4 es el reflejo de un partido vibrante, con cambios de decorado y magníficos goles.

El danés Jorgen Strand Larsen adelantó al cuadro del portugués Carlos Carvalhal (m.6), remontaron los hombres del chileno Manuel Pellegrini por medio de Juanmi Jiménez (m.9) y Sergio Canales (m.23), pero Gabri Veiga, uno de los jóvenes valores del fútbol español cada vez más protagonista, dio la vuelta la situación con un doblete (m.42 y 56).

El central ghanes Joseph Aidoo, desacertado en el segundo gol bético, se resarció con el cuarto tanto de su equipo con más de veinte minutos por delante, pero ni aún así claudicó el Betis, que pudo acortar distancias en una clamorosa ocasión que falló el brasileño Abner Vinicius y poco después lo hizo el francés Nabil Fekir tras un penalti decretado por el árbitro tras acudir al vídeo. Incluso, en unos últimos minutos tensos, con expulsados (Luiz Felipe) y enfrentamientos en los banquillos, tuvo en la cabeza de Edgar el empate.

Gran decepción en el Betis en su sueño 'Champions' al encadenar dos derrotas seguidas y tremenda alegría para el equipo vigués, que con sus dos victorias ha capturado unas dosis de oxígeno impagables.

Osasuna, que está cuajando una magnífica campaña, tanto en LaLiga Santander, en la que sigue siendo aspirante a Europa, como en la Copa del Rey, semifinalista, se topó con la necesidad del Espanyol en el RCDE Stadium, donde firmó unas tablas (1-1).

Adelantó el croata Ante Budimir al equipo de Jagoba Arrasate al borde del descanso y la doble expulsión, también antes del descanso del debutante francés Ronael Pierre-Gabriel en el bando local y del marroquí Abde Ezzalzouli en el navarro, le perjudicó más que al Espanyol, que igualó sobre la hora de partido por medio del danés Martin Braithwaite.

El resultado mantiene al Espanyol metido de lleno en la frenética lucha por la salvación y a Osasuna, que encadenó su tercer encuentro sin vencer, a dos puntos del Villarreal y del Betis.

José Antonio Pascual