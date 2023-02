Congreso de Perú niega debate de proyecto de Gobierno de adelanto electoral

Lima, 3 feb. La Comisión de Constitución del Congreso de Perú negó este viernes debatir en la presente legislatura, que concluye en una semana, la propuesta de ley que presentó el Gobierno para un adelanto electoral en 2023, por lo que ya son cuatro las iniciativas legislativas que trataban esta cuestión rechazadas en una semana.

En total, 11 diputados de la comisión votaron a favor, 10 en contra y uno se abstuvo, lo que prácticamente imposibilita que se puedan celebrar elecciones en este año. Para poder pasar al siguiente paso, necesitaba obtener 14 apoyos.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto debe ir al pleno del Congreso, donde necesita 87 votos de 130 a favor y, posteriormente, ser ratificado en una segunda votación en la siguiente legislatura, que comienza el 15 de febrero. No obstante, al no haber pasado el trámite en la Comisión de Constitución, ni siquiera será debatido.

El adelanto de elecciones generales, que incluyen comicios presidenciales y parlamentarios, es uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que empezaron a principios de diciembre y en las que han muerto 66 personas.

Los congresistas que votaron en contra de debatir en el pleno esta iniciativa legislativa planteada por el Gobierno, ubicados a ambos lados del espectro político, argumentaron que tenían que defender las instituciones democráticas y que esta reforma constitucional dañaba al estado de derecho.

"Si la presidenta siente que no es capaz o no está a la altura del encargo dado por la ciudadanía, que dé un paso al costado. Pero no es su tarea tratar de forzar decisiones en otro poder del Estado como es el Parlamento", dijo a la salida de la votación el parlamentario Alejandro Cavero, del partido derechista Avanza País.

Este viernes, unas horas antes de la votación, el ministro de Justicia, José Tello, explicó junto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, dicho proyecto de ley que adelantaba los comicios al segundo domingo de octubre de 2023.

El ministro llamó al diálogo entre los poderes en un momento de excepcionalidad y afirmó que el adelanto electoral daría "legitimidad" y "esperanza" a los peruanos.

"Estamos en una etapa importantísima en nuestra historia. Tenemos que asumir un rol desde el Ejecutivo y Legislativo de apertura al diálogo, de conversación, de esperanza que es lo que buscan los peruanos, esperanza. Hay que darles esperanza, señores parlamentarios", señaló el ministro ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.

Este jueves, el pleno del Congreso también rechazó otra iniciativa legislativa con esta propuesta de adelanto electoral planteada por el partido marxista Perú Libre y este miércoles negaron otra del fujimorismo que ya rechazaron en su primera versión hace siete días. EFE

