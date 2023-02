Viernes, 3 de febrero de 2023 (09.00 GMT)

EEUU CHINA

Canadá habla de un "posible segundo incidente" en relación al globo espía

Toronto (Canadá). Canadá ha confirmado la detección de un supuesto globo espía a gran altitud y "vigila la existencia de un posible segundo incidente" relacionado con este suceso, informó en un comunicado el Departamento de Defensa canadiense. "Se ha detectado un globo de vigilancia a gran altitud y NORAD (el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte integrado por EEUU y Canadá) está rastreando activamente sus movimientos, explica el comunicado.

China pide no "especular" tras acusación del Pentágono sobre globo espía

Pekín. Pekín pidió hoy no "especular" tras la acusación del Pentágono de que un globo aerostático espía de China sobrevoló Estados Unidos a gran altura pero que, según Washington, "no representa ningún riesgo militar o físico". "Hasta que los hechos se clarifiquen, la especulación y el revuelo no van a ayudar a solucionar apropiadamente este asunto", dijo este viernes la portavoz de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa

PERÚ CRISIS

Congreso de Perú rechaza de nuevo adelanto electoral para 2023

Lima. Por tercera vez, el Congreso de Perú volvió a rechazar este jueves un proyecto de ley que incluía adelanto electoral, en esta ocasión lo proponía para 2023 y añadía un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente, dos de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron a principios de diciembre y en las que han muerto 66 personas. Con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención, la iniciativa legislativa propuesta por el partido marxista Perú Libre, que llevó al expresidente Pedro Castillo a la presidencia, se quedó lejos de los 87 votos necesarios para aprobarla.

IRÁN NUCLEAR

Daniel Ortega plantea que todos los países tengan su "armita atómica"

Tegucigalpa. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, planteó este jueves que todos los países del mundo deberían buscar como tener su "armita atómica", con el fin de que las potencias respeten a las demás naciones. "En este mundo lo que cabría (es) que todos (los países) buscáramos como tener nuestra armita atómica para que nos respeten, porque ahí sí respetan cuando saben que a ese (país) que quieren aplastar tiene el arma atómica", lanzó Ortega durante un encuentro en Managua con el ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, transmitido por la televisión nicaragüense.

IRÁN PROTESTAS

El grito de “mujer, vida, libertad” se apaga en Irán

Teherán. El grito de “mujer, vida, libertad” que durante cuatro meses ha expresado las ansias de libertad de muchos iraníes se apaga en Irán ante las detenciones, muertes y sobre todo las ejecuciones de manifestantes, en medio de una tensa calma en el país persa. Los primeros “mujer, vida, libertad” resonaron en el entierro de Mahsa Amini en su ciudad natal de Saqez, en el Kurdistán iraní, el 17 de septiembre, un día después de que muriese bajo custodia policial tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico obligatorio.

PAPA RD. CONGO

El papa pide a los obispos de RDC que trabajen para lograr la reconciliación

Kinsasa. El papa Francisco se despidió hoy de la República Democrática del Congo (RDC) con un encuentro con los obispos, a quienes invitó a ser testigos de la reconciliación en un país que vive "en medio de la violencia desencadenada por la explotación de los recursos y por los conflictos étnicos". Francisco se trasladará hoy a Sudán del Sur, en una visita en la que estará acompañado por el líder de los anglicanos, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, Iain Greenshields, para reforzar el acuerdo de paz implementado en el país en 2018.

FRANCIA ISRAEL IRÁN

Macron advierte a Irán de consecuencias de su programa nuclear ante Netanyahu

París. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha subrayado las "consecuencias" que tendrá para Irán si continúa con su programa para dotarse de la bomba atómica, con ocasión de un encuentro en París con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, gran enemigo del régimen de Teherán. En un comunicado publicado en la madrugada del jueves al viernes, el Elíseo explicó que Macron insistió ante Netanyahu, en "la firmeza necesaria frente a la huida hacia adelante" de Irán con su programa nuclear militar.

ITALIA MIGRACIÓN

Ocho muertos y unos 50 supervivientes rescatados frente a Italia

Roma. Los cuerpos sin vida de ocho personas, entre ellos el de una mujer embarazada, fueron hallados esta madrugada por la Guardia costera italiana en una barcaza frente a las costas de la isla de Lampedusa (sur) en la que también se encontraron una cincuentena de supervivientes. Los guadacostas localizaron la embarcación, que estaba en aguas del área de búsqueda y rescate (SAR) de Malta, con decenas de migrantes junto a los cadáveres, incluidos los de tres mujeres, una de ellas embarazada, según los medios locales.

CAMERÚN PERIODISTA

Varios detenidos por el asesinato de un famoso periodista en Camerún

Yaundé. Varios sospechosos han sido detenidos en Camerún en relación con el asesinato del periodista Martinez Zogo, hallado muerto el pasado mes, informó el secretario general de la Presidencia de la República, Ferdinand Ngoh Ngoh. En un comunicado publicado este viernes por medios locales, Ngoh afirmó que se ha creado una "comisión de investigación mixta" de la Gendarmería y la Policía con el fin de "arrojar luz" sobre la muerte de Zogo. EFE

