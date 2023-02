Velasco: "Esta es una victoria muy especial"

Sagunto (Valencia), 3 feb. El corredor italiano Simone Velasco (Astana), que se adjudicó la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell, entre Bétera y Sagunto, señaló que es un victoria "muy especial" y se la dedicó al masajista de su equipo fallecido recientemente.

"Estoy súper feliz. Esta es una victoria muy especial que quiero dedicar Humberto, que falleció hace pocos días, y a su familia. Es increíble ganar este año y espero seguir de esta manera", apuntó.

Sobre el desarrollo de la etapa, en la que protagonizó una gran escapada junto a Bob Jungels, Jonas Gregaard Wisly, Sander De Pestel (Sport Vlaanderen–Balois) y Lawson Craddock (Jayco), en la que se impuso al esprint a los dos primeros, apuntó que fue un jornada muy dura.

"El principio de la etapa ha sido muy duro, íbamos a tope, continué tirando en la ascensión he intentando dar lo mejor y finalmente me pude imponer al esprint a mis compañeros de fuga. Vimos antes de comenzar como era el final de la etapa, sabía que había al final un rotonda y a 200 metros de meta decidí esprintar ahí y finalmente salió bien", concluyó.

Por su parte, su compatriota y líder de la general, Giulio Ciccone (Trek-Segrafedo) comentó que "ha sido una etapa muy nerviosa, con un susto al final de la misma ya que sufrí un pinchazo pero quedaba poco y decidí no parar porque quedaban diez kilómetros y si no ya no entraba".

En la jornada de este sábado se disputará la etapa reina de la VCV en la que presumiblemente se decidirá el vencedor de esta edición y el italiano aventuró que será "más duro" y que continuará luchando por poder mantener el jersey amarillo. EFE

sm/arh