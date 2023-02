Summers ve riesgo de “parada repentina” de economía tras nóminas

(Bloomberg) -- El exsecretario del Tesoro Lawrence Summers destacó el riesgo de una repentina desaceleración de la economía tras un aumento del crecimiento del empleo que superó con creces las expectativas.

“Es la economía más difícil de interpretar que recuerdo”, declaró Summers al programa “Wall Street Week” de Bloomberg Television con David Westin. Una pregunta clave tras el aumento de las nóminas en Estados Unidos es si todo esto “van a ser ingresos que se van a gastar, que van a levantar la economía un montón”, o las empresas en algún momento llegan a la conclusión de que tienen demasiados trabajadores y demasiado inventario “y vamos a ver una parada bastante repentina”.

Summers hizo estos comentarios después de que el informe de empleo de enero de EE.UU. mostrara un aumento de 517.000 puestos de trabajo, muy por encima de la estimación más alta de los economistas encuestados por Bloomberg. La tasa de desempleo cayó al 3,4%, el nivel más bajo desde 1969.

“Sigo pensando que existe el riesgo” de una especie de momento Wile E. Coyote, señaló Summers en referencia al personaje de dibujos animados que cae por un precipicio. Dijo que es posible que el patrón de la reciente ola de despidos entre las grandes empresas tecnológicas se reproduzca más ampliamente en toda la economía. “Pero eso no es en absoluto una predicción segura”.

Otra cuestión clave es si continuará la reciente desaceleración de la inflación salarial, dijo Summers, profesor de la Universidad de Harvard y colaborador remunerado de Bloomberg Television. Según Summers, los modelos económicos no predijeron la magnitud del aumento de los salarios registrado en la última parte de 2022, mientras que el ritmo actual de las subidas está más en línea con lo que habrían anticipado.

“La cuestión ahora es si la inflación va a seguir disminuyendo rápidamente”, dijo. De no ser así, el llamado aterrizaje suave de la economía será más difícil.

Aunque la semana pasada Summers destacó que la relajación de las condiciones financieras —gracias en gran parte a los repuntes de las acciones y los bonos— debería preocupar a la Fed, no llegó a criticar al presidente Jerome Powell por evitar cualquier expresión de preocupación en su conferencia de prensa del miércoles.

“Creo que la Reserva Federal está haciendo un buen trabajo a la hora de mostrar una incertidumbre sustancial en la economía”, dijo Summers. Los responsables de la política monetaria están “reconociendo que va a ser muy difícil, y que van a tener que tratar de interpretar los datos mes a mes, y que hay un montón de sorpresas.”

El peligro sigue siendo que la reducción de la inflación “sea transitoria; creo que ese riesgo es mayor de lo que la Reserva Federal piensa que es”, afirmó.

Al mismo tiempo, el exjefe del Tesoro dijo que una dinámica que “no ha recibido la discusión que merece” es cómo la disminución de la inflación ha significado que las tasas de interés, cuando se ajustan a la inflación, son ahora positivos.

“Ese es un tipo de endurecimiento de las condiciones financieras” que no se refleja en los índices estándar, dijo Summers.

Powell también destacó esa dinámica en su rueda de prensa del miércoles, cuando la Fed subió su tasa de referencia otros 25 puntos básicos. Las tasas reales “son positivas en toda la curva de rendimientos”, señaló el presidente de la Fed.

Summers concluyó: “Tenemos que mantener mucho agnosticismo sobre hacia dónde nos dirigimos”.

Nota Original:Summers Sees Risk of ‘Sudden Stop’ in Economy After Jobs Surge

