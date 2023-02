La reacción de Simeone, el juicio final a Quique

Madrid, 3 feb. En una situación límite, Quique Sánchez Flores encara un juicio final a su gestión en el banquillo del Getafe en su comprometida visita al Metropolitano, la casa de un Atlético de Madrid en plena reacción, con dos triunfos consecutivos, en el cuarto puesto y con la reafirmación de Diego Simeone, que remarca su año más de contrato entre la nebulosa por la que se mueve su futuro más allá del próximo junio.

El Atlético ha recuperado el pulso. Es otro equipo. No se parece en nada al que paró antes del Mundial de Qatar 2022. Ha resurgido a la vuelta del mes fuera de la competición, aún sin alardes, aún sin la regularidad que siempre es tan expresiva para apreciar el momento de un conjunto, aún pendiente de la verificación de una secuencia más larga de resultados y ya eliminado de la Copa del Rey, pero, por fin, reconocible en su espejo.

Más fiable que en todo el recorrido anterior, incluso más allá de esta misma temporada, el triunfo por 0-1 ante Osasuna, la victoria anterior por 3-0 contra el Valladolid o su actuación en el Santiago Bernabéu, con una derrota en la prórroga, son indicios de un Atlético más acorde a lo que se presupone, centrado en salvar la campaña con un objetivo menor de lo que se proponía, pero también indispensable: el pase a la Liga de Campeones.

De él dependen su futuro y el de Simeone, que también aspiran a la clasificación para la Supercopa de España. Necesita ser al menos tercero. Inalcanzables a día de hoy el Barcelona, líder y 16 puntos por encima suyo, y el Real Madrid, segundo, con once más que el conjunto rojiblanco, el desafío se fija en la Real Sociedad, cinco puntos por delante, mientras defiende el cuarto puesto, beneficiado por la última jornada del campeonato.

Su ventaja actual de tres puntos sobre el Betis y el Villarreal es un alivio tal y como se ha desarrollado toda la campaña en el Atlético, que puede volver a ganar tres partidos consecutivos de la Liga. La última vez que lo consiguió fue el pasado octubre, pero, realmente, fue hace tan solo siete jornadas, cuando ganó sucesivamente al Sevilla (0-2), al Girona (2-1) y al Athletic Club (0-1). Luego surcó turbulencias... Hasta ahora.

Simeone ha reencontrado la estabilidad a través de una estructura, el 4-3-3, y de una base de futbolistas. Ha devuelto a Koke al medio centro, como en aquella Liga de la que salió campeón el Atlético, y ha apostado por el esquema que hoy por hoy mejor le sienta al equipo, cuando reúne tres delanteros en su frente de ataque, como hará también este sábado con Ángel Correa, Álvaro Morata y Antoine Griezmann en el once titular.

También ha recuperado a Rodrigo de Paul o han reaccionado Nahuel Molina, Mario Hermoso y Reinildo Mandava, hoy por hoy titulares fijos en la defensa, hasta el punto de que José María Giménez probablemente no tendrá sitio en la alineación inicial contra el Getafe de Simeone, que apostará por Stefan Savic al lado de Hermoso. Tampoco partirá de inicio Marcos Llorente, recuperado de una lesión. Sí lo hará Thomas Lemar.

En el banquillo estarán disponibles ya Matt Doherty, el último fichaje del mercado de invierno del Atlético, libre desde el Tottenham, con cinco meses para demostrar que puede tener un sitio en el conjunto rojiblanco, y el resto de jugadores del primer equipo, una vez que el técnico argentino dispone de todos sus efectivos por primera vez desde la segunda jornada.

Enfrente, instalado en penúltima posición de la tabla con una plantilla destinada a no padecer sufrimientos, la confianza del Getafe en Quique Sánchez Flores podría terminar en el estadio Cívitas Metropolitano, donde el técnico del conjunto azulón tendrá que afrontar un juicio final a su gestión en el banquillo.

Héroe la pasada temporada tras salvar al Getafe de una situación casi insostenible, meses después de su gesta Quique se ha convertido en el villano del Coliseum Alfonso Pérez, desde donde un sector del graderío corea en los últimos fines de semana un "Quique vete ya" que hasta el momento no ha hecho efecto en el presidente Ángel Torres.

Esta misma semana, después de perder ante el Betis 0-1, el máximo mandatario azulón defendió a su entrenador con una frase escueta: "¿Por qué no va a seguir Quique? Tranquilidad, no hay que ponerse nerviosos", dijo. La realidad, sin embargo, es diferente. Después de cuatro derrotas consecutivas, e instalado en la penúltima plaza a tres puntos de la salvación, la situación del entrenador del Getafe es clara: otra derrota pondría punto y final a la tercera etapa de Quique en el club del sur de Madrid.

Alcanzado el ecuador del curso, los datos no ayudan al técnico azulón, que durante toda la primera vuelta acumuló varios récords negativos históricos que en su mayoría comparte con el equipo que dirigió Cosmin Contra (2014/15): es el Getafe que menos puntos sumó (17) en la primera vuelta a lo largo de 18 cursos; el que peores registros firmó en el Coliseum (9 puntos de 30); y el que más derrotas y menos victorias acumula (10 y 4, respectivamente).

Y aunque los nombres de los posibles sustitutos ya suenan por los despachos del Coliseum (Bernd Schuster, Vicente Moreno, José Bordalás...), Quique aún tiene una oportunidad para dar la vuelta a una situación muy comprometida. Tendrá que sumar puntos frente a un equipo al que el Getafe, con Diego Simeone al frente, jamás ha podido meter mano. Nunca, en 22 encuentros oficiales desde la llegada del argentino al club rojiblanco, ha conseguido sumar una victoria.

Quique deberá afrontar su final con dos bajas seguras, la del lateral izquierdo argentino Fabrizio Angileri (lesión muscular) y la de Juan Iglesias, ambos en la enfermería. Además, tiene dos dudas que podrían estar en el banquillo y gozar de minutos en la segunda parte: Munir el Haddadi y Mauro Arambarri. Ambos se han recuperado de unas molestias en un gemelo y de una sindesmosis del tobillo derecho, respectivamente.

El resto de la plantilla del Getafe está disponible para Quique, que, si no hay sorpresas, formará un once defensivo con tres centrales y con casi los mismos nombres que perdieron ante el Betis. Sólo hay una duda: cerrado el mercado de invierno, Nemanja Maksimovic, en el banquillo desde que volvió del Mundial a la espera de una posible venta que no se ha producido, podría ingresar en la alineación para ocupar el lugar de Ángel Algobia.

Sin embargo, el serbio podría seguir "condenado". Las palabras de Quique en rueda de prensa, no le ayudan: "Me gustaría que se contara porque aquí ha habido jugadores que no han podido jugar y ha habido jugadores que no han querido jugar".

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; De Paul, Koke, Lemar; Correa, Morata, Griezmann.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Duarte, Alderete, Portu o Gastón; Aleñá, Algobia o Maksimovic, Milla; Enes Ünal y Borja Mayoral.

Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano).

Estadio: Cívitas Metropolitano.

Hora: 18:30

-----------------------------------------------------------------

- Posiciones: Atlético (4º, 34 puntos); Getafe (19º, 17 puntos)

- La clave: El factor Griezmann.

- El dato: El Getafe nunca ha ganado al Atlético desde que Simeone ocupa su banquillo. En total, acumula 22 partidos oficiales (20 en Liga y 2 en Copa) sin conocer la derrota.

- La frase: Ángel Torres: "¿Por qué no va a seguir Quique? Tranquilidad, no hay que ponerse nerviosos"

- El entorno: Simeone apeló este viernes a la unión de la afición en el Metropolitano, tras la controversia de los últimos meses: "Necesitamos a nuestra gente. Y nuestra gente es todo el estadio".