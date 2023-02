La Premier League también encuentra negocio en los cromos

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 3 feb. La Premier League firmó esta semana un acuerdo de colaboración con la empresa Sorare para que esta pueda introducir cromos de Erling Haaland, Marcus Rashford, Mohamed Salah y el resto de jugadores de la liga en su 'fantasy'; un contrato que reportará decenas de millones anuales a la competición inglesa y que corrobora el atractivo inversor de la misma.

"Los europeos son muy apasionados por sus ligas, por sus competiciones domésticas, pero es que la Premier League llega a todas partes, es global. Por eso queríamos estar ahí", explica a EFE Aalok Kapoor, director de la sección de fútbol de la empresa.

Lo que ha logrado la compañía es conseguir los derechos de la Premier League para incluirlos en su juego de 'fantasy', que se nutre de cromos únicos basados en tecnología NFT.

El acuerdo llega en un momento en el que los NFTs y las criptomonedas están en caída, pero eso no ha impedido que la empresa se mantenga sólida y haya podido invertir millones en asociarse no solo con la Premier, también con la Major League Baseball y la NBA, así como otras ligas de fútbol del mundo. ¿Por qué?

"Porque nosotros hemos usado esa tecnología para avanzar, pero si tú te vas a nuestra web y utilizas nuestros productos, verás que no somos ni hemos sido nunca una empresa de criptomonedas, ni basada en la blockchain", expresa Kapoor.

"Esa es una de nuestras fortalezas, por eso no nos hemos visto afectados por la caída de las criptomonedas", añade.

Además, otra de las razones para desmarcarse de ese 'crash' que supuso la caída del Bitcoin y sus derivados, es que los NFTs de Sorare sí tienen una aplicación más allá de la especulación, ya que su juego 'fantasy' ha atraído a más de 3 millones de usuarios desde su creación en 2018, lo que ha aumentado el valor de la empresa hasta más allá de los 4.500 millones de euros en 2021.

Tanto Leo Messi como Kylian Mbappé son inversores y embajadores de la empresa y, con el acuerdo actual (que se extenderá durante cuatro temporadas), la Premier League podría invertir también en la compañía.

De hecho, la Premier tiene su propia liga 'fantasy' a la que juegan millones de jugadores cada año (incluyendo futbolistas) y a la que, si se dieran las circunstancias adecuadas, podrían sumarse estos nuevos cromos.

"Nuestras cartas son tuyas, pertenecen a tu cartera. Así que puedes usarlas en cualquier juego que las acepten. No competimos, porque puede ser complementario", asevera Kapoor.

Eso sí, la compañía está en conversaciones con la Comisión del Juego en Reino Unido para determinar si es o no un juego de apuestas. "Nosotros no tenemos nada que ver con las apuestas. Aquí si tienes un cromo es tuyo, no lo estás apostando. Es normal que cuando aparecen cosas nuevas haya investigaciones de este tipo", apunta Kapoor. EFE

