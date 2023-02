Klopp, sobre el gasto del Chelsea: "No lo entiendo"

Londres, 3 feb. Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, explicó que no entiende cómo el Chelsea ha podido gasta tanto en este mercado invernal, en el que los 'Blues' se dejaron más de 350 millones de euros en incorporar a ocho jugadores.

"No voy a decir nada sin la presencia de mi abogado", bromeó Klopp en rueda de prensa.

"No entiendo nada de este negocio", añadió ya en un tono más serio. "No entiendo qué se puede hacer o no qué no. Son grandes cifras y los jugadores son todos muy buenos. No entiendo cómo esto ha sido posible, pero no es mi trabajo explicarlo", apuntó.

Mientras que el Chelsea ha sido el gran agitador del mercado invernal, el Liverpool solo ha fichado a Cody Gakpo por algo más de 50 millones de euros, pese a las urgencias que tiene el club de Anfield, que está a diez puntos de los puestos de Liga de Campeones. EFE

