España lo tiene todo para ser un destino de lujo, dice Beatriz de Orleans

Miami, 2 feb. "España lo tiene todo para ser un destino de lujo", dijo a EFE este jueves en Miami Beatriz de Orleans, presidenta honorífica de la Asociación Española de Lujo-Luxury Spain, que realiza una misión por Estados Unidos para promover el turismo de alta gama.

La princesa de Orleans, que dice poder hablar con perspectiva, claridad y sin prejuicios sobre España por ser francesa, encabeza, junto a la presidenta ejecutiva de la asociación, Cristina Martín Blasi, una misión que comenzó en Nueva York y ahora se encuentra en Miami, donde terminará este viernes.

Esta tarde tendrá lugar un evento en el restaurante Bazaar de Miami Beach, propiedad del cocinero español José Andrés, al que están invitados las agencias y tour operadores más importantes en el sur de Florida (EE.UU.), además del cónsul general de España, Jaime Lacadena, y la Consejera de Turismo, Elvira Marcos.

Por parte de la asociación, que está registrada desde 2010 como entidad sin ánimo de lucro, participan 16 firmas e instituciones de las más de 150 que tiene como socias.

Por la plataforma público-privada "España destino de Excelencia" participan el Ayuntamiento de Marbella-Turismo de Marbella, el Gobierno de Canarias-Tenerife Select, Turismo de Andalucía, Agència Catalana de Turisme y Visit Valencia.

También están presentes los socios del Sello de Calidad Luxury Spain-Lifestyle Baobab Suites, Oliva Nova, Thompson Madrid Hotel, Riviera Spa y The Arc Collection y compañías de manejo de destinos como Across Spain, Spain Top, Best of Europe Travel, The Real Thing y Valencia Luxury Concierge.

Además, socios pertenecientes al Sello de Calidad "Luxury Spain Gourmet", como Quesería La Antigua.

LUJO ES IGUAL A EXCELENCIA

De Orleans, que ha trabajado más de 20 años en la marca de lujo número uno del mundo, la francesa LVMH, dice a EFE que lujo es sinónimo de excelencia, de un "producto excelentemente bien hecho", que puede ser desde un hotel único a la "mejor miel de Europa".

La Asociación Española de Lujo, de la que Beatriz de Orleans y Cristina Martín Blasi son las fundadoras, no solo se centra en el turismo, también en la gastronomía, la belleza y el estilo de vida.

Actualmente trabaja para reunir a las mayores entidades culturales de España con el fin de crear el Sello Cultural de la Excelencia, según se dice en un comunicado sobre la gira por EE.UU.

De Orleans explica que la asociación se creó para ayudar a las empresas españolas que "son excelentes pero no han salido de España" a darse a conocer internacionalmente y exportar.

En este punto menciona que no sabe por qué los españoles tienen "tantos complejos" e inseguridades sobre el valor de sus propias cosas, algo que, asegura, no pasa en Francia.

El turismo sigue siendo el sector en el que España brilla más y a la presidenta honorífica de la Asociación Española de Lujo no le extraña.

"Lo tienen todo", asegura antes de enumerar el paisaje, el clima, una historia de 2.000 años, cultura, campos de golf -los tres mejores de Europa están en Andalucía, dice- y también el carácter alegre de su gente.

Al hablar de gastronomía reconoce que le da cierta "rabia" que España haya superado a Francia en esto, según sus palabras.

Sobre su papel en la asociación, afirma que el lujo es un terreno que conoce bien, por lo que puede "abrir puertas" y conectar a los productores de excelencia con potenciales compradores.

Hablando de las misiones internacionales que han realizado -esta en Miami es la número 12- recuerda con orgullo que en los grandes y lujosos almacenes Harrods no había productos españoles y ahora hay nueve marcas como resultado de un reciente viaje a Londres.

"Ha sido un gran éxito", dice sobre la trayectoria de la asociación, que en 2021 creó su plataforma público-privada "España destino de Excelencia", que aglutina las principales empresas, operadores e instituciones del sector turismo de lujo español.

La Asociación previó para 2022 un crecimiento del sector turístico español de alta gama del 26 % en comparación con 2021 e hizo hincapié en la necesidad de poner el foco en los "mercados ahora prioritarios", como Estados Unidos, Reino Unido y países árabes.

Hasta octubre de 2022 más de 1,7 millones de turistas provenientes de Estados Unidos habían visitado España en ese año, según datos de la Cámara de Comercio España-EEUU.