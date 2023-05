El testigo del globo espía pensó que podría haber sido una estrella o un ovni

3 feb (Reuters) - Chase Doak se disponía a salir del trabajo cuando divisó lo que pensó que podía ser una estrella o incluso un ovni. Resultó ser un globo espía que flotaba a gran altura sobre Estados Unidos y sus imágenes han dado la vuelta al mundo.

El Pentágono informó el jueves de que un globo espía que sospecha que es chino llevaba un par de días sobrevolando el país. China dice estar "verificando" la situación.

La curiosidad de Doak se había desatado cuando el aeropuerto de Billings (Montana) decretó una parada en tierra mientras los militares movilizaban medios, incluidos cazas F-22, por si el presidente Joe Biden ordenaba derribar el globo.

"Unos minutos antes había visto en las noticias algunas restricciones en el espacio aéreo de Billings, así que me pareció un poco sospechoso", declaró a Reuters.

"Estaba mirando por la ventana, como hago normalmente, y casualmente lo vi por el rabillo del ojo y, al principio, pensé que era una estrella, pero me pareció una locura porque era pleno día y, cuando lo miré, era demasiado grande para ser una estrella".

Desde la entrada de su casa en Billings, Doak captó las imágenes del globo - descrito por un experto en defensa estadounidense como del tamaño de tres autobuses de longitud volando alto en la estratosfera por encima de donde navegan los aviones comerciales.

"No voy a mentir. Primero pensé que era un #ufo. Luego, pensé que era @elonmusk en un escenario de cosplay del Mago de Oz. Pero era un globo espía chino cualquiera", dijo Doak en Twitter.

En declaraciones a Reuters: "Me parece tan descarado y tan loco que alguien intente simplemente empujar un globo sobre el cielo, porque para mí era como, esta cosa es tan visible en el cielo, pero supongo que estaba lo suficientemente alto como para que algunas personas no lo vieran y, no sé, era realmente una locura verlo".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, declaró que Pekín no tenía intención de violar el territorio terrestre ni el espacio aéreo de ningún país soberano.

La propia China se ha quejado a menudo de la vigilancia de Estados Unidos, incluido su despliegue de barcos o aviones cerca de maniobras militares chinas.

Estados Unidos asumió la "custodia" del globo cuando entró en su espacio aéreo y lo observó con aviones militares estadounidenses pilotados, según un funcionario estadounidense. Al final, los mandos militares estadounidenses desaconsejaron derribar el globo por el riesgo que suponían los restos para la seguridad, dijo un funcionario estadounidense. (Reportaje de Nur-Azna Sanusi;)