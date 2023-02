Bolivia ve en la cumbre UE-Celac el dialogo necesario y directo con Europa

Madrid, 3 feb. La cumbre prevista para julio en Bruselas entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es un escenario propicio para recuperar un dialogo "directo" entre Latinoamérica y Europa, según dijo este jueves en una entrevista con EFE en Madrid el canciller boliviano, Rogelio Mayta.

La próxima Cumbre UE-Celac de jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio y, según Mayta, servirá para hacer posibles "articulaciones económicas en términos de complementariedad, que creo que es como debemos encararlas".

El canciller de Bolivia se encuentra de visita en España, primera parada de un viaje que le llevará a otros países europeos, como Bélgica o Suiza.

En Madrid, además de reunirse con el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, Mayta almorzó con su homólogo español, José Manuel Albares, y se reunió con varios representantes políticos de izquierdas.

"Nosotros vemos a España como un pueblo amigo, pese a que no podemos dejar de olvidar la historia; y más siendo un Gobierno popular que tiene una raíz en los pueblos indígenas. Pero somos capaces de trascender esos momentos de la historia y ver en la actualidad en España un pueblo amigo, potencialmente un socio con el que podemos trabajar ampliamente", señaló el canciller.

Pero, al margen de España, Bolivia ve a Europa "con la potencial posibilidad de articular con Latinoamérica una serie de iniciativas de complementariedad".

Y para ese diálogo, aclaró, la cumbre iberoamericana que se celebrará en marzo en Santo Domingo es uno de los escenarios, pero también hay otros, como al reunión de julio entre la UE y la Celac.

"Tuvimos una reunión en Buenos Aires, inicialmente a nivel de cancilleres, que fue muy positiva, un diálogo en el que hablamos de muchas cosas de forma directa", explicó.

Latinoamérica -dijo- "tiene claro que no quiere revivir el pasado y simplemente exportar materias primas, no somos un reservorio de materias primas nada más".

"Queremos entablar una relación diferente, constructiva, de complementariedad. Tenemos materias primas, podemos compartirlas. Europa tiene tecnología que nosotros no tenemos y queremos la transferencia, pero buscar caminos creativos en que nuestros pueblos puedan ganar recíprocamente y no sean unas relaciones inequitativas", aseveró.

El rol de España en la reunión UE-Celac será "muy importante", dijo Mayta, sobre todo por el hecho de que entonces España ostentará la presidencia de la UE, pero, precisó, lo será "como un país más de Europa".

"A ratos nosotros sentimos un sesgo colonial cuando nos dicen que España es la puerta para Europa. No, no es una buena expresión. Eso pudo haber sido hace 500 años, ahora no. Ahora nosotros tenemos una buena relación con España, pero al margen de eso vamos a establecer relaciones y las vamos a fortalecer con quienes consideremos pertinente y conveniente en Europa, en diálogos directos", subrayó.

La existencia de esa buena relación con España quedó reflejada hoy en el memorando de entendimiento entre la Academia Diplomática Plurinacional de Bolivia y la Escuela Diplomática de España, que los responsables de Exteriores de ambos países firmaron en Madrid.

"Creemos que recíprocamente podemos compartir experiencias. Nosotros hemos ido construyendo los últimos años lo que denominamos la diplomacia de los pueblos. Entendemos que las relaciones exteriores se llevan en el ámbito formal a través de las cancillerías, pero no solo eso, sino que debe existir adicionalmente un diálogo entre los pueblos, que los rebase", señaló Mayta. EFE

