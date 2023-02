Globo chino surca cielos de EEUU; Blinken cancela visita

Un enorme globo surca el cielo sobre Columbia, Missouri, el viernes 3 de febrero de 2023. (Anna Griffin/Missourian vía AP)

WASHINGTON (AP) — Un enorme globo chino se desplazaba el viernes a gran altitud sobre Estados Unidos, dando pie a acusaciones del Pentágono de que espiaba instalaciones militares delicadas a pesar de los desmentidos de Beijing. El secretario de Estado, Antony Blinken, canceló una visita a Beijing que tenía como propósito disminuir las tensiones entre Estados Unidos y China.

Videos borrosos colmaban las redes sociales mientras numerosas personas con binoculares y telefotos intentaban ubicar al “globo espía” mientras surcaba los cielos sobre Kansas y Missouri a una altitud de 60.000 pies (18.300 metros).

El globo fue detectado anteriormente sobre Montana, donde se encuentra uno de tres campos de silos de misiles nucleares en la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea, dijeron funcionarios de Defensa.

Más tarde el viernes, el Pentágono reconoció los informes de un segundo globo que sobrevolaba América Latina. El general de brigada Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo en un comunicado que “ahora evaluamos que se trata de otro globo de vigilancia chino”. No dio más información, como el lugar donde fue avistado.

Estados Unidos rastrea el globo al menos desde el martes, cuando se informó por primera vez de la situación al presidente Joe Biden, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a reporteros. Según tres funcionarios estadounidenses, Biden se inclinó inicialmente por destruir el globo, y un alto funcionario de defensa afirmó que Estados Unidos tenía aviones preparados, incluidos F-22, para derribarlo si se daba la orden.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para hacer declaraciones sobre deliberaciones internas, dijeron que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, recomendaron a Biden que el globo no fuera derribado porque debido a su gran tamaño — equivalente a tres autobuses escolares— y considerable peso, sus restos cubrirían una gran superficie y supondrían un peligro para las personas en tierra. El Pentágono también indicó que, tras la adopción de medidas no especificadas, la posibilidad de que el globo compile información de importancia no era grande.

No es la primera vez que globos espía chinos han sido detectados sobre territorio estadounidense, incluida al menos una durante el gobierno de Donald Trump, dijeron funcionarios.

Blinken canceló su viaje a pesar de la aseveración de China de que el globo era un “dirigible” de investigación climática que se había salido de su curso. El Pentágono rechazó esa aseveración, así como la afirmación china de que el globo tenía una capacidad limitada de navegación y que no estaba siendo utilizado para espiar.

Blinken, quien tenía previsto viajar de Washington a Beijing el viernes en la noche, dijo que había indicado al canciller chino Wang Yi en una llamada telefónica que enviar el globo a Estados Unidos fue “un acto irresponsable, y que la decisión de realizar esta acción en vísperas de mi visita va en detrimento de las discusiones sustantivas que estábamos dispuestos a tener”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró en un comunicado el sábado por la mañana que “en realidad, Estados Unidos y China nunca han anunciado ninguna visita. Que Estados Unidos haga tal anuncio es asunto suyo, y nosotros lo respetamos”.

Tras pasar las instalaciones militares de Montana, el globo avanzaba el viernes sobre la parte central de Estados Unidos en dirección al sureste, y se prevé que siga varios días en el espacio aéreo estadounidense, dijeron funcionarios.

El incidente supone un nuevo golpe a las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y China que se han deteriorado considerablemente por diversos asuntos al paso de los años. Sin embargo, funcionarios estadounidenses sostuvieron que los canales diplomáticos continúan abiertos, y Blinken señaló que estaba dispuesto a viajar a China “cuando las condiciones lo permitan”.

“Seguimos creyendo que es importante tener líneas de comunicación abiertas”, agregó.

Biden declinó hacer declaraciones sobre el asunto cuando le hicieron preguntas durante un evento económico.

Trump opinó que Estados Unidos debería derribar el globo de inmediato.

Varios legisladores republicanos dijeron lo mismo y varios criticaron al gobierno por “permitir” la intrusión del globo.

“Es absolutamente increíble la idea de que la China comunista tenga en este preciso momento un globo espía en dirección a la Base Whiteman de la Fuerza Aérea en Missouri —donde hay bombarderos furtivos_”, dijo el senador republicano Eric Schmitt. “Ningún estadounidense debería aceptar esto. Yo no lo hago”.

Jean-Pierre no aclaró por qué el gobierno esperó hasta el jueves para manifestar públicamente su preocupación.

Ryder, el secretario de prensa del Pentágono, se negó a decir el viernes si se había considerado nuevamente derribar el globo. Dijo que en este momento no suponía amenaza alguna.

Ryder dijo que el globo tenía maniobrabilidad, no estaba simplemente al capricho del viento, y había cambiado de curso.

Aun así, expertos en meteorología dijeron que la afirmación de China de que el globo se había desviado de su ruta no era imposible.

Sobre Blinken, Jean-Pierre señaló que una visita diplomática a China no era apropiada en este momento. Dijo que “la presencia de este globo en nuestro espacio aéreo… es una clara violación de nuestra soberanía y el derecho internacional, y es inaceptable que esto haya ocurrido”.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo que Blinken y la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, habían presentado el miércoles sus protestas ante el máximo diplomático de la embajada china, un día antes de que el Pentágono anunciara el descubrimiento del globo.

Las reuniones previstas entre Blinken y altos funcionarios chinos eran vistas en ambos países como una posible vía para encontrar algunos puntos de coincidencia en un momento de grandes desacuerdos en torno a Taiwán, los derechos humanos, las reivindicaciones de China en el mar de la China meridional, Corea del Norte, la guerra de Ucrania, políticas comerciales y el cambio climático.

Aunque la visita, acordada en noviembre por Biden y el presidente chino Xi Jinping durante la cumbre en Indonesia, no fue anunciada formalmente, funcionarios de Beijing y Washington habían mencionado en los últimos días la inminente llegada de Blinken para sostener reuniones el domingo y el lunes.

China, que critica enérgicamente los intentos de espionaje de Estados Unidos y otros en zonas que considera su territorio y que alguna vez obligó a un avión espía estadounidense a decender y mantuvo en cautiverio a la tripulación en la isla de Hainan, fue relativamente conciliatoria en su respuesta a las quejas estadounidenses.

En un comunicado parecido a una disculpa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que el globo era un vehículo aéreo civil utilizado principalmente para investigación meteorológica. Señaló que el globo tenía una maniobrabilidad autónoma limitada y se había “desviado muy lejos de su curso previsto" debido los vientos.

“La parte china lamenta la entrada involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense por causas de fuerza mayor”, decía el comunicado, citando un término legal utilizado para referirse a sucesos que escapan al control de uno.

___

Ellen Knickmeyer, Tara Copp, Lolita C. Baldor, Aamer Madhani, Zeke Miller y Michael Balsamo, en Washington; Matthew Brown en Billings, Montana, y Emily Wang Fujiyama y Caroline Chen, en Beijing, contribuyeron a este despacho.

ARCHIVO - El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken asiste a una reunión con el canciller chino Wan Yi en Nusa Dua, en la isla turística de Bali, en Indonesia, el 9 de julio de 2022. (Stefani Reynolds/Foto compartida vía AP, Archivo)

Archivo - Las banderas de Estados Unidos y de China ondean en el parque de nieve de Genting antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Zhangjiakou, China, el 2 de febrero de 2022. (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo)