Arcángel ofrece en Puerto Rico primer concierto dedicado a fallecido hermano

San Juan, 2 feb. El reguetonero puertorriqueño Arcángel ofreció este jueves el primero de sus siete conciertos seguidos en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan en homenaje a su hermano, Justin, fallecido en un accidente en noviembre de 2021.

Ataviado completamente de negro, Austin Santos, nombre de pila de Arcángel, subió al escenario del Coliseo José M. Agrelot y arrancar el espectáculo "Just in Time" (Justo a tiempo) ante miles de personas e interpretar "JS4E", dedicado a su hermano Justin.

Justin Santos, de 21 años, falleció el 21 de noviembre de 2021 cuando una mujer, que conducía presuntamente ebria por un puente en dirección contraria de San Juan a Carolina, chocó contra su vehículo.

Arcángel continuó el concierto con "Portobello", seguido de "Baby Father Rem" y "La Ruta" junto a Yovngchimi, uno de los artistas de mayor aclamación de la nueva generación de intérpretes del género urbano latino.

Tras la participación de Yovngchimi, Arcángel prosiguió la presentación interpretando "Subimos de precio", para luego dar paso a presentar junto a la artista Young Miko "Kilimanjaro", uno de los temas del nuevo disco de Arcángel, "Sr. Santos", nombrado uno de los 25 mejores álbumes por Billboard en 2022.

Luego, Arcángel interpretó en solitario "No te vayas", pero después entró a la tarima otro invitado, Eladio Carrión, para cantar a dúo "Papa Noel", seguido de "Bottas", "De Negro", "Pa que la pases bien", "Amarte es esencial", "Enamorado de ti" y "Si".

Arcángel, de 37 años y de padres dominicanos, siguió el espectáculo interpretando una mezcla de algunas de sus primeras canciones que lo llevaron al estrellato, entre ellas "Bonita", "Mujer Maravillosa", "Chica virtual", "Pamamiur", "Agresivo" y "Pistolón", considerado como uno de los primeros trap latinos, y "No sé si fue".

Luego de cantar estos grandes éxitos, Arcángel y la Orquesta Sinfónica Antonio Paoli de la Escuela Libre de Música de Caguas se unieron para interpretar "Por amarte a ciegas".

Tras esta interpretación especial, Arcángel se armó para cantar varios temas de su disco "Sentimiento, Elegancia y Maldad", entre ellos "Contigo quiero amores", "Me prefieres a mí", "Como tiene que ser", "Hace mucho tiempo", "Tremenda sata" y "Flow violento", para después activar al público con un segmento de trap.

Para esta parte, Arcángel, también conocido como "La Maravilla", interpretó "La ocasión", "Me ama y me odia", "Ahora dice", "Flow cabrón", "Tú no vive así", "Me acostumbré" y "P FKN R".

Después de esta sección, Arcángel y quien fuera en un momento uno de su grandes rivales en la música, Franco "El Gorila", se juntaron en el escenario para dedicarse cada uno varias "tiraeras" (ataque verbal a través de las letras de las canciones).

Arcángel arrancó con "No me ronques", Franco lo siguió con "Sal del callejón", el protagonista de la noche le respondió con "Seguro que no", para después Franco contestarle con "Round 3" y Arcángel culminar con "Tu flow con el mío".

Y para seguir con las "tiraeras", Arcángel aprovechó la oportunidad e interpretó "Feliz Navidad 3" y "Feliz Navidad 4", siendo este último dedicado a Kendo Kaponi, para después dar paso al segmento junto a su antiguo compañero de dúo De La Guetto.

Arcángel y De La Guetto interpretaron "Traficando", "Ven pégate", "Sorpresa", "Aparentemente", "Fanática", "Camuflaje" y "Estamos aquí", y después "Te Robo" junto al dúo Gigolo y La Exe, y "Tusi" con Justin Quiles y Eladio Carrión.

Arcángel culminó el espectáculo cantando los temas "Si te veo", "¿Por qué sigues con él" y "La Jumpa", que interpreta junto a Bad Bunny y cuyo video musical estrenó este jueves. EFE

