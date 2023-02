Voro y la roja de Gabriel Paulista: "Se le ha ido la pinza"

Madrid, 2 feb. Salvador González 'Voro', entrenador del Valencia, aseguró que a a Gabriel Paulista se le fue "la pinza", fruto de "la impotencia y el nerviosismo", en su dura entrada a Vinicius Junior que le costó la cartulina roja, en una acción que "no se puede volver a producir".

"Ha sido una acción fruto de la impotencia, nerviosismo... ha cometido un acto fruto de la desesperación por ir perdiendo. Una tarjeta roja que ha dejado al equipo con uno menos, ya con 2-0 perdiendo; si antes de esa situación ya era complicado, después de eso, imposible. Estas cosas no se pueden volver a producir. No se puede dejar al equipo así con uno menos. Voy a hablar con él para que esto no suceda", dijo en rueda de prensa.

"Lo achaco a un momento de desesperación, se le ha ido la pinza", añadió.

"Siento impotencia. Veo una acción en la que entra a destiempo. Yo también he sido jugador y hay momentos en los que sientes eso y tienes que parar. Se le ha ido un poco la cabeza fruto de la impotencia, el resultado... En el terreno de juego suben las revoluciones y todo el mundo se tiene que controlar. Ha cometido un error", amplió. EFE

