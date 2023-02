Una congresista musulmana de EE.UU. es expulsada de un comité por antisemitismo

Washington, 2 feb. La legisladora demócrata Ilhan Omar fue expulsada este jueves del comité de Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense por declaraciones antisemitas que según los republicanos ponen en riesgo la seguridad del país.

La Cámara Baja, controlada por los conservadores, decidió su expulsión por 218 votos a favor y 211 en contra.

"Soy musulmana e inmigrante. Curiosamente, de África. ¿Alguien se sorprende de que esté en el punto de mira, de que se me considere indigna para hablar sobre política exterior estadounidense? Mi liderazgo y mi voz no disminuirán si no estoy en este comité durante un mandato. (...) Estoy aquí para quedarme y para abogar por un mundo mucho mejor", señaló la congresista antes del escrutinio.

Omar, de 40 años y representante de Minnesota, se convirtió en noviembre de 2016 en la primera persona de origen somalí y en la primera mujer de confesión musulmana en lograr un escaño en la Cámara Baja estadounidense.

La resolución en su contra recuerda que en febrero de 2019 afirmó que la población judía y el principal grupo proisraelí en Estados Unidos, AIPAC, compraban apoyo político.

Dos meses después, según subraya el texto, quitó importancia a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 señalando que ese día "alguna gente hizo cosas".

A Omar también se le reprocha haberse referido al Israel en mayo de 2021 como un "Estado apartheid", alegando que quienes rechazan calificarlo de tal manera debían "ponerse en el lado correcto de la historia".

Ese mismo año, según añadió la resolución, puso a Estados Unidos e Israel a la altura del grupo terrorista Hamás y que los talibanes, considerando que debía haber el mismo nivel de rendición de cuentas y de justicia "para todas las víctimas de los crímenes contra la humanidad".

Para los republicanos, la legisladora se ha "descalificado a sí misma para servir en el Comité de Exteriores, un panel que naciones de todo el mundo consideran que habla por el Congreso sobre temas de importancia internacional y seguridad nacional", y con sus comentarios ha "deshonrado" a la Cámara Baja.

Para el presidente de ese hemiciclo, el republicano Kevin McCarthy, comentarios como los que hizo del 11-S, tanto como miembro del Congreso como integrante del Comité de Exteriores, justifican de forma incuestionable su expulsión.

"¿Qué le dice eso a otra persona que quiere crear otro 11-S? América? Pone a Estados Unidos en peligro y no lo voy a permitir bajo mi mandato. Puede servir en otros comité. El proceso fue justo", señaló el miércoles en su conferencia de prensa semanal.

Los demócratas, en cambio, creen que se trata ante todo de una cuestión de venganza política.

"Ciertamente ha cometido errores. Hizo declaraciones antisemitas que fueron condenadas de forma clara e inequívoca por la Cámara de Representantes cuando se produjeron hace cuatro años. Pero en el hemiciclo no ha sido cuestión de políticas públicas o de rendición de cuentas, sino de venganza política", apuntó también ante los medios el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries.

La Casa Blanca subrayó este jueves que Omar es una congresista "muy respetada", que pidió perdón en el pasado por sus comentarios y que su expulsión responde a razones políticas, de la misma manera que los republicanos han "sacado" a otros demócratas de otros comités "en perjuicio" de la población estadounidense.