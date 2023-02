Scholz promete mejorar condiciones para sector de investigación en Alemania

Berlín, 2 ene. El canciller alemán, Olaf Scholz, se comprometió hoy a mejorar las condiciones para el sector de la investigación en Alemania, en una visita al emplazamiento de Marburg (centro) de la empresa biotecnológica BioNTec.

"Haremos todo lo posible para mejorar el marco legal de forma que todo pueda hacerse con rapidez y celeridad en Alemania", dijo Scholz, después de que BioNTech anunciase recientemente que va a trasladar parte de sus labores de investigación a Reino Unido.

El canciller señaló que es necesario eliminar los obstáculos que dificultan las labores de investigación, el trabajo con los pacientes y el uso de los datos obtenidos y subrayó la importancia de "estabilizar" el panorama investigador en el país.

"Si ha sido posible imprimir un nuevo ritmo en Alemania a la construcción de infraestructuras y crear gaseoductos y terminales en 200 días, tiene que ser posible imprimir el mismo ritmo para el sector de la ciencia y la investigación", indicó Scholz.

No obstante, el canciller subrayó que no es necesario "convencer" a BioNTec para que no abandone Alemania, puesto que la biotecnológica ,que desarrolló la primera vacuna que fue aprobada contra la covid-19, tiene un gran "compromiso" con el país.

Por su parte, la cofundadora de BioNTech Özlem Türeci se congratuló de que pronto vaya a comenzar en Marburg la producción de plásmidos ,moléculas de ADN circular que constituyen una pieza central en la fabricación de vacunas que utilizan ARNm.

Se trata de un paso de "relevancia estratégica" para Alemania como emplazamiento biotecnológico y que permitirá además realizar avances en la fabricación de las vacunas contra el cáncer que la empresa está testando clínicamente.EFE

