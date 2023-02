Magnate Packer evalúa invertir en energía o minería argentina

(Bloomberg) -- El multimillonario australiano James Packer está considerando invertir en los sectores energético o minero de Argentina, según personas con conocimiento del asunto.

Packer exploró opciones de inversión durante una cena a fines del año pasado en un hipódromo de Buenos Aires con empresarios y políticos, entre los que se encontraba el ministro de Economía, Sergio Massa, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas comentando información privada.

Packer heredó un imperio empresarial multimillonario cuando su padre, Kerry, falleció en 2005, y cuenta con abundantes fondos tras la venta el año pasado del operador de casinos australiano Crown Resorts Ltd. a Blackstone Inc. por casi 9.000 millones de dólares australianos (US$6.400 millones). Packer poseía más de un tercio de Crown.

Un representante de la empresa de inversión privada de Packer no estuvo disponible para hacer comentarios por teléfono y no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios sobre la posible inversión.

La inversión extranjera se ha convertido en algo poco frecuente en Argentina en medio de una serie de políticas intervencionistas, incluidos controles de capital, y una inflación anual cercana al 100%. Massa, el quinto ministro de Economía del país en cuatro años, busca darle un giro a la economía y se espera que se postule a la presidencia en las elecciones de octubre si lo logra. Algunos inversores esperan que una nueva Administración mejore el clima empresarial en un país rico en recursos.

El sector de petróleo y gas de Argentina ya está captando la atención gracias a los planes de expansión de la capacidad de los oleoductos, que ayudaría a la anunciada zona de esquisto de Vaca Muerta a liberar potencial.

Un programa con el Fondo Monetario Internacional para revisar la forma en que Argentina cobra por la energía también hace que la industria sea más atractiva. La italiana Enel SpA está vendiendo todos sus activos argentinos, incluidas una central eléctrica y una distribuidora de electricidad en Buenos Aires.

En el sector minero, Argentina ha surgido como una de las perspectivas más interesantes para producir el litio codiciado por los fabricantes de baterías para la transición mundial hacia una energía más limpia y los vehículos eléctricos. Los mineros de los Andes argentinos también se apresuran a extraer cobre, otro metal clave necesario para la adopción de energías renovables.

