Junta golpista birmana remodela su gabinete al extender estado de emergencia

Bangkok, 2 feb. La junta golpista de Birmania anunció una remodelación de su gabinete, donde destaca el cambio del ministro de Exteriores, tras extender la víspera por seis meses el estado de emergencia impuesto desde el golpe de Estado de hace dos años, recoge este jueves la prensa oficialista.

El autoproclamado primer ministro, el general Min Aung Hlaing, afirmó anoche que la nación continúa acechada por "actos de terror", en referencia a la oposición armada iniciada por la milicia del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado tras la sublevación por políticos derrocados y activistas prodemocracia.

Sin embargo, el general golpista mantiene inalteradas las principales carteras, como Interior (ocupada por Soe Htut), Defensa (Mya Tun Oo) y Finanzas (Win Shein), nombrados tras la asonada y, durante esta remodelación, proclamados viceprimer ministro.

El cambio más destacado se da en el ministerio de Exteriores, donde el general Wunna Maung Lwin será remplazado por el también militar Than Swe, recoge hoy el diario controlado por los militares The Global New Light of Myanmar.

El canciller saliente ha sido vetado por sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para participar en múltiples reuniones ministeriales del bloque, entre ellas la que se celebra en Indonesia entre el sábado y el domingo.

También se anunciaron cambios en los ministerios de Agricultura, Hoteles y Turismo y Asuntos Étnicas; y se comunicó la creación de un Órgano Consultivo para la junta, del que de momento se desconocen sus funciones.

El golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021 ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha reabierto una espiral de violencia con nuevas milicias, como la Fuerza para la Defensa del Pueblo -creada por el NUG-, que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Desde la sublevación al menos 2.947 personas han muerto a raíz de la represión ejercida por soldados y policías y 13.787 permanecen detenidas por motivos políticos, según las cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Birmania. EFE

nc/esj/msp