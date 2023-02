F.Polisario: Sánchez supedita intereses de España al capricho de Marruecos

Madrid, 2 feb. El delegado del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, ha denunciado este jueves tras la duodécima reunión de alto nivel hispano-marroquí que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, supedita "los intereses de España a los deseos caprichosos del Reino de Marruecos".

Así lo ha manifestado a través de un comunicado remitido esta noche a Efe en el que critica el posicionamiento de Sánchez con respecto al Sáhara Occidental "al defender la idoneidad de la solución propuesta por Marruecos, obviando de plano que se trata de una cuestión de descolonización inconclusa por parte de España, la cual sigue siendo potencia administradora del territorio", según afirma.

El delegado del Frente Polisario critica que Pedro Sánchez "y 11 ministros de su mismo partido, han firmado varios acuerdos en diferentes materias. No obstante, entre los acuerdos comerciales y la política migratoria, no ha habido tiempo para hablar de la alarmante situación de los Derechos Humanos en el territorio ocupado del Sahara Occidental".

A juicio de Arabi, "la parte socialista del Gobierno ha preferido continuar supeditando el Derecho Internacional, el Derecho a la Autodeterminación del pueblo saharaui a los intereses geoestratégicos y económicos; cuando no deberían ser incompatibles unos y otros, sino que su conjugación es a lo que debería aspirar cualquier país del sistema internacional multilateral actual".

Ante esta situación, dice que solo existen dos posicionamientos posibles, por una parte, el apoyo "sin ambigüedades" a los procesos políticos de Naciones Unidas y la Unión Africana para llegar a una solución política, justa y definitiva, o "ignorar las imposiciones del Derecho Internacional y continuar supeditando los intereses de España a los deseos caprichosos del Reino de Marruecos".

Y añade que Pedro Sánchez "parece haber optado por la segunda según sus declaraciones".

Para el Frente Polisario, "no habrá ningún atisbo de estabilidad, paz y seguridad en el norte de África mientras no se resuelva la descolonización del Sáhara Occidental. Mientras no se permita ejercer al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación e independencia no cesará la escalada de tensiones en la región".

Sugiere, así mismo, que "un Estado saharaui libre e independiente es la solución, entre otros aspectos, porque reconocer su existencia, implicará dejar de supeditar las relaciones con Marruecos al chantaje y la corrupción".

España ha ratificado este jueves en la declaración final de la XII Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat su apoyo al plan de autonomía marroquí para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. EFE

