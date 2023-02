El Gobierno francés considera "indispensable" la reforma de las pensiones

París, 2 feb. La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, defendió este jueves la reforma de las pensiones que el próximo lunes comenzarán a debatir los diputados por considerarla "indispensable" para preservar "un sistema que protege a los franceses".

En una entrevista en la televisión pública, la jefa del Gobierno indicó que en la actual situación el sistema de pensiones crearía un déficit insoportable, obligaría a subir los impuestos y empobrecería a los franceses.

Frente a ello, defendió su propuesta "equilibrada" que retrasa de forma progresiva dos años la edad de jubilación, hasta los 67 años para cobrar el total, e incrementa hasta 43 el número de años cotizados para aquellos que quieran jubilarse antes sin perder parte de su pensión.

Frente a los sindicatos que se oponen a la reforma y que han convocado ya dos huelgas generales y preparan otras dos para los próximos días 7 y 11 de febrero, Borne defendió que su proyecto es "indispensable".

Según las cuentas del Gobierno, el déficit del sistema de pensiones alcanzará los 12.000 millones en 2027 porque "los ingresos bajan ya que hay menos activos para financiar a los pensionistas".

"Trabajar de forma progresiva más tiempo es un esfuerzo y me doy cuenta de lo que significa para muchos franceses. Pero mi responsabilidad es decir la verdad, que consiste en que si no se hace, nuestro sistema no sobrevivirá", aseguró la primera ministra, que demandó "un esfuerzo colectivo que afecta a cada individuo".

Recordó que otros países europeos "con gobiernos de izquierda y de derecha", han adoptado ya medidas para alargar la edad activa de los trabajadores.

Borne se mostró confiada en poder lograr una mayoría parlamentaria para sacar adelante el texto, lo que implica llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, puesto que el partido del presidente, Emmanuel Macron, carece de mayoría absoluta.

Al tiempo hizo un llamamiento a la responsabilidad a la oposición de izquierdas que ha presentado 20.000 enmiendas al texto del Ejecutivo, lo que dificulta el debate.

La jefa del Ejecutivo negó, como sostiene la oposición y los sindicatos, que esta reforma perjudique especialmente a las mujeres y aseguró que, gracias a ella, progresivamente se igualará su edad de jubilación a la de los hombres. EFE

