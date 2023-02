Ortega pide liberar a Pedro Castillo en Perú y restituirlo en la Presidencia

Tegucigalpa, 31 ene. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió este martes la liberación del destituido mandatario de Perú, Pedro Castillo, y su restitución como gobernante de esa nación sudamericana.

"¡Libertad para Pedro Castillo!, ¡Presidencia para Pedro Castillo!, ¡Qué viva la unidad del pueblo peruano!", exclamó Ortega durante un acto oficial en Managua, en el que entregó 150 autobuses donados por Rusia a empresarios del transporte colectivo.

Perú vive una crisis desde el pasado 7 de diciembre cuando Pedro Castillo fue destituido como presidente por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento.

No obstante, según Ortega, Castillo fue destituido "por el odio de clases" que, a su juicio, existe en Perú.

"Allí (en Perú) han sembrado el terror, la muerte, simplemente porque el pueblo decidió elegir a un presidente de origen campesino, un maestro de origen campesino, que anda, no gorra, un sombrerito, un hombre humilde, lo eligieron entonces, empezaron en el Congreso a buscar como derrocarlos", lanzó el mandatario sandinista.

De acuerdo con la narrativa de Ortega, Castillo estaba "tratando ahí de buscar acuerdos, incluso despidiendo a compañeros del movimiento, del partido que lo había llevado a él a la presidencia, porque el Congreso estaba mandando a despedirlo".

"Simplemente ahí es el odio de clases, el odio de clases, no pueden ver a un campesino, a un trabajador, a un maestro humilde ocupando la presidencia, para ellos eso es inaceptable, y le empezaron a hacer la guerra, la guerra y la guerra, hasta que le dieron golpe de estado", continuó.

Ortega dijo que ahora, los que han ocupado el poder en Perú, tienen en la cárcel a Castillo, "pero el pueblo se ha levantado, y ha estado luchando todos los días, los campesinos, los trabajadores, los maestros, todos luchando".

CRITICA A EE.UU. Y A LA UE

Asimismo, el mandatario nicaragüense reprochó que la crisis ya se ha saldado con la vida de más de 60 peruanos en las calles, "¿y qué dicen los yanquis? ¿qué dicen los europeos?, como que no pasa nada, ahí no hay condena a los crímenes que están contra ese pueblo, no hay condena, no hay derechos humanos que hablen en favor de ese pueblo que está siendo asesinado".

"Pero a pesar de que le están lloviendo las balas siguen luchando y están reclamando que desaparezca el Congreso, porque el Congreso fue el que le dio el golpe de Estado, junto con los militares, al presidente Pedro Castillo, presidente legítimo de la hermana República del Perú", agregó.

Ortega envió su solidaridad "al pueblo peruano que está defendiendo, que ocupe (Castillo) nuevamente la presidencia, porque él fue electo, y el Congreso decidió destituirlo con la complicidad de los militares y por eso lograron meterlo preso".

La nueva presidenta de Perú es Dina Boluarte, quien asumió el poder el pasado 7 de diciembre tras el intento fallido de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Las manifestaciones de rechazo a la presidenta empezaron en el sur del país en cuanto asumió el cargo y se fueron extendiendo a casi todo el territorio, después de que se produjeron las primeras muertes por la represión policial.