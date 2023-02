Michelle Obama llevará a un pódcast los consejos de vida de su libro

Washington, 1 feb. Tras vender miles de copias en todo el mundo de su libro "The light we carry" y recorrer escenarios de varias ciudades estadounidenses para presentarlo, la ex primera dama estadounidense, Michelle Obama, lanzará ahora un pódcast con sus consejos vitales de superación.

"Michelle Obama: The Light Podcast" será el título del programa de la plataforma Audible, un pódcast que irá "más allá del libro", con Obama y sus amigos compartiendo historias personales y puntos de vista nunca antes contados.

Se estrenará el próximo 7 de marzo y los episodios se lanzarán semanalmente.

Cómo construir relaciones significativas; cuestiones relacionadas con la raza, el género y la visibilidad; los hábitos y principios que han utilizado para adaptarse con éxito al cambio y superar obstáculos; y la importancia de iluminar para que otros revelen la riqueza y el potencial son algunos de los temas que se tratarán.

"Como siempre, Michelle Obama aporta su característico humor, franqueza y compasión mientras analiza sus herramientas para vivir en el mundo actual con más luminarias como Gayle King, Hoda Kotb, David Letterman y otros", apuntó Audible en un comunicado.

El pasado mes de noviembre salió a la venta "The light we carry" (Penguin Random House), una especie de manual de autoayuda y consejos inspirados en su vida como "madre, hija, cónyuge, amiga y primera dama", reza el libro.

En él la ex primera dama estadounidense revela los hábitos y los principios que ha desarrollado para adaptarse con éxito al cambio y superar diversos obstáculos bajo la premisa de que "quien conoce su luz, se conoce a sí mismo".

"La experiencia me ha enseñado que esta clase de autoconocimiento refuerza la seguridad en uno mismo, lo que a su vez genera serenidad y la capacidad de mantener la perspectiva, lo que conduce, por último, a establecer conexiones significativas con los demás", escribe Obama en un fragmento del libro.

"The light we carry" fue el segundo libro de Obama y llegó tras el enorme éxito internacional de su autobiografía "Becoming".