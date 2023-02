Grandes bancos Brasil podrían reservar 890 millones dólares para pérdidas de Americanas en cuarto trimestre

Por Aluisio Alves

SAO PAULO, 1 feb (Reuters) - Los bancos brasileños podrían empezar a dotar provisiones para pérdidas con la minorista Americanas en el cuarto trimestre de 2022, según los analistas.

Bancos como BTG Pactual, Bradesco, Santander Brasil, Itaú Unibanco Holding y Banco do Brasil tienen alrededor de 15.000 millones de reales en préstamos con Americanas, según informes de analistas.

Los analistas estiman que los bancos podrían provisionar en torno al 30% de sus préstamos en el cuarto trimestre, lo que equivaldría a 4.500 millones de reales (890 millones de dólares), incluso con la protección por quiebra que tendrá lugar en enero, como medida cautelar permitida por el banco central brasileño.

El primer banco brasileño en publicar sus resultados del cuarto trimestre, el jueves, es el Banco Santander Brasil. Luego llegará el turno de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil y BTG Pactual.

Renan Manda, analista jefe de instituciones financieras de XP, dijo que algunos bancos pueden decidir comenzar a contabilizar las pérdidas en el cuarto trimestre para aliviar el impacto, y hacer nuevas provisiones en el primer trimestre de 2023.

El valor total de las pérdidas también depende de las decisiones judiciales en los pleitos en los que los bancos pretenden embargar depósitos o inversiones de Americanas, excluyéndolas de la protección por quiebra, para contrarrestar parte de sus préstamos. Los bancos declinaron hacer comentarios.

Banco do Brasil e Itaú dijeron que no podían hablar de las pérdidas antes de la publicación de los resultados, y Bradesco, BTG Pactual y Santander no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

(1 dólar = 5,0544 reales) (Reporte de Aluisio Alves; Editado en español por Javier Leira)