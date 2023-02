Denis Suárez: "Es el lugar en el que quería estar desde hace tiempo"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 1 feb. El centrocampista Denis Suárez, nuevo futbolista del Espanyol hasta el final de esta temporada, afirmó este miércoles en su presentación en el RCDE Stadium que la entidad blanquiazul es "el lugar" en el quería estar "desde hace tiempo".

El jugador aseguró que, pese a que su llegada desde el Celta se realiza en forma de cesión, "no hay nada escrito para el final de curso".

"No sé qué pasará en el futuro y estoy donde quiero estar. Quiero dar alegrías a la afición que ya me ha demostrado mucho cariño", apostilló en la rueda de prensa.

Respecto a su posición, el gallego insistió en su polivalencia: "Ya he hablado con el entrenador y me ha pedido determinación. He jugado por dentro, por fuera y como mediapunta. El sistema de Diego Martínez es cambiante y me adaptaré a lo que sea, tengo muchísimas ganas de empezar".

Preguntado por su falta de minutos esta temporada, el futbolista explicó que no ha participado con el conjunto vigués "por una decisión del dueño" del club. En cualquier caso, Denis Suárez subrayó que se ha preparado "muy bien" para estar al cien por cien. "No se me ha olvidado jugar al fútbol", zanjó.

Respecto al estado del Espanyol, Denis Suárez opinó que tiene una plantilla "para dar muchísimo más" y comentó que en este mes de enero "ya lo ha reflejado con los resultados".

Por su parte, el director deportivo del club catalán, Domingo Catoira, destacó el nivel futbolístico del jugador y apuntó que la entidad "no podía dejar escapar esta oportunidad de mercado" para apuntalar la plantilla en este mercado de invierno. EFE

