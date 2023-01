Varoufakis agradece a López Obrador la presión para liberar a Julian Assange

Ciudad de México, 31 ene. El exministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis agradeció este martes al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la presión que ejerce para que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sea liberado y exonerado.

"Maravillosa reunión con el inspirador presidente mexicano. Le agradecí su firme apoyo a nuestra campaña para liberar a Julian Assange", escribió el griego en un mensaje en Twitter, después de reunirse con López Obrador en el Palacio Nacional de México.

Además, el exministro aseguró que también discutieron sobre cómo la "nueva Guerra Fría" engendra una necesidad urgente para un "nuevo Movimiento No Alineado" y un "Nuevo Orden Económico Internacional".

Por su parte, López Obrador publicó un mensaje en el que definió a Varoufakis como un economista griego "con visión social, no conservadora ni hegemónica".

"Es un hombre honesto e inteligente. Coincidimos en varios temas de interés para nuestros pueblos", agregó.

López Obrador ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de liberar a Assange, quien se encuentra preso en una cárcel en Reino Unido a la espera de una posible extradición a Estados Unidos.

La pasada semana reveló que, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada en Ciudad de México a inicios del año, reiteró al presidente estadounidense, Joe Biden, la petición de exonerar al periodista australiano.

"Sí hablamos (del tema), pero no puedo hablar, porque me importa mucho que logremos la libertad de Assange", dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria del pasado 24 de enero, al ser cuestionado por la prensa para que facilitara más detalles.

No es la primera vez que López Obrador aborda este tema con el inquilino de la Casa Blanca. Ya mantuvo conversaciones al respecto durante la administración de Donald Trump (2017-2021) y el pasado junio, en su visita a Washington, dejó a Biden una carta con la misma petición.

"Lo que yo ya he expresado en otras ocasiones, de que no se puede golpear a la libertad de expresión. Que sería, el mantener más tiempo en la cárcel a Assange, continuar agravando el derecho de manifestarnos libremente, y que además Assange no es un espía, sino un periodista", enunció.

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Assange de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que filtró en su portal WikiLeaks, en los que expuso los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. EFE

