Martes, 31 de enero de 2023 (09.00 GMT)

CORRUPCIÓN AMÉRICA LATINA

Transparencia Internacional señala estancamiento contra la corrupción en América

Berlín. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publica este martes la ONG Transparencia Internacional (TI) reveló que desde 2017 la lucha contra la corrupción está estancada en las Américas. Así, ningún país del continente registró mejoras significativas en los últimos cinco años en la clasificación de TI, que mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100 (del país más corrupto al más "limpio").

PAKISTÁN ATAQUE

Elevan a 93 los muertos en el ataque contra la Policía en una mezquita en Pakistán

Islamabad. Las autoridades de Pakistán elevaron este martes a 93 el número de muertos y a más de 150 los heridos, en su mayoría funcionarios de Policía, tras el atentado suicida cometido ayer en una mezquita en el noroeste paquistaní, uno de los peores atentados contra las fuerzas de seguridad en este país. “El número de muertos en la explosión ha llegado a 93", dijo a EFE Asim Khan, portavoz del Hospital Lady Reading de la ciudad de Peshawar, donde ocurrió el atentado, mientras que medio centenar de los más de 150 heridos continúan siendo atendidos en el hospital, algunos de ellos en estado crítico.

UCRANIA GUERRA

RUSIA

Los rusos convierten las maternidades en hospitales de campaña, según Kiev

Leópolis (Ucrania), 31 ene. Los soldados rusos han convertido dos maternidades en la región ucraniana de Lugansk en hospitales de campaña ante el aumento de militares heridos en el frente, afirmó este martes el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las regiones de Lugansk y Donetsk se han convertido en las últimas semanas en la línea del frente para ucranianos y rusos que tratan de controlar esos estratégicos territorios que Rusia se ha anexionado de forma unilateral sin haber logrado tomarlos militarmente por completo.

WAGNER

El Grupo Wagner usa a sus tropas como "carne de cañón" y mata al que no lucha

Nueva York. Los mandos del Grupo de mercenarios Wagner, al que se atribuyen las últimas victorias rusas en el frente ucraniano, actúan con sus hombres como si fueran "carne de cañón", "acorralan a los que no quieren luchar y los fusilan delante de sus compañeros recién llegados". Así lo narra un excomandante de este grupo, Andrei Medvedev, a la cadena estadounidense CNN desde Oslo, donde busca asilo tras haber desertado del grupo que dirige Yevgeny Prigozhin, oligarca ruso y hombre de confianza del presidente Vladimir Putin.

BIRMANIA GOLPE

HRW denuncia la "espiral de atrocidades" de la junta militar birmana

Bangkok. Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que en los dos años desde que ascendió al poder por un golpe de Estado, la junta militar birmana ha incurrido en "una espiral de atrocidades cada vez peor" contra la población del país. En un comunicado con motivo del segundo aniversario del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, Elaine Pearson, directora de HRW en Asia afirmó que "la espiral de atrocidades cada vez peor contra la población birmana supone crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra".

COREA DEL SUR EEUU

EE.UU. se compromete a fortalecer su disuasión extendida frente a Pionyang

Seúl. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, se comprometió este martes a fortalecer el compromiso de disuasión extendida de Estados Unidos con Corea del Sur frente a la amenaza norcoreana a través de "comunicaciones cercanas, despliegue de activos estratégicos y cooperación trilateral con Japón". "Vamos a fortalecer la disuasión extendida a través de una consulta más profunda entre los dos países, así como ejercicios teóricos para asegurarnos que vemos las cosas a la par y que no se queda ninguna piedra sin mover", dijo Austin en una rueda de prensa hoy junto a su homólogo surcoreano, Lee Jong-sup, tras la reunión entre ambos.

GUINEA ECUATORIAL GOBIERNO

Dimite el Gobierno de Guinea Ecuatorial dos meses después de las elecciones

Nairobi. El Gobierno que encabeza el primer ministro de Guinea Ecuatorial, Francisco Pascual Obama Asue, presentó este lunes su dimisión en bloque después de las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales del pasado 20 de noviembre, informaron hoy medios locales afines al Ejecutivo. La dimisión se formalizó en el primer Consejo de Ministros Extraordinario de este año, que se reunió en el Palacio del Pueblo de Malabo presidido por el jefe del Estado, Teodoro Obiang.

FMI PERSPECTIVAS LATINOAMÉRICA

FMI advierte sobre el impacto en Latinoamérica de la bajada de precios de las materias primas

Singapur/Washington. Latinoamérica, que según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) crecerá una décima más de lo esperado este año, el 1,8%, tendrá que hacer frente a la caída de los precios de las materias primas, lo que puede "impactar" en los países que estén "especialmente expuestos". Así lo aseguró a EFE Daniel Leigh, director de la División de Estudios Económicos Mundiales y autor del Informe sobre las Perspectivas Económicas mundiales (WEO, en sus siglas en inglés), presentado este martes en Singapur.

PAPA ÁFRICA

El papa regresa a África para visitar la RD. del Congo y Sudán del Sur

A bordo del avión papal. El papa Francisco emprendió hoy su 40 viaje internacional en el que hasta el 5 de febrero visitará la República Democrática del Congo (RDC) y Sudán del Sur, donde quiere llevar un mensaje de paz a dos países destrozados por las guerras y donde abordará también el cambio climático y la explotación del continente africano. El avión en el que vuela el papa, la delegación vaticana y un grupo de 70 periodistas partió del aeropuerto romano de Fiumicino a las 8.30 horas (7.30 GMT) y está previsto que aterrice a las 15.00 horas (14.00 GMT) en el aeropuerto Ndjili de Kinsasa, desde donde se trasladará en papamóvil hasta el Palacio de la Nación para reunirse con el presidente del país, Félix Tshisekedi, y pronunciará su primer discurso.

BARRETT STRONG

Fallece Barret Strong , uno de los pioneros de la Motown

Los Ángeles (EE.UU.). Barrett Strong, el cantante y compositor del primer éxito de la mítica discográfica Motown Records, "Money (That's What I Want)", ha fallecido a los 81 años de edad, anunció en su cuenta de Twitter The Motown Museum. "Con gran tristeza compartimos el fallecimiento del legendario cantante y compositor de @classicmotown Barrett Strong. La voz que estuvo detrás del primer éxito de @motownrecords, el icónico "Money (That's What I Want)", aseguró el citado museo ubicado en Detroit, en el estado de Michigan, ciudad en la que nació la discográfica a finales de los años 50. EFE

