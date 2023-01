Lucha contra inflación mundial lejos de terminar: economista FMI

(Bloomberg) -- La inflación sigue siendo un gran desafío para los formuladores de política monetaria en todo el mundo, dijo un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional después de que el banco elevara su perspectiva de crecimiento económico mundial por primera vez en un año.

“Estamos lejos de haber ganado la lucha contra la inflación”, dijo Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, en una entrevista el martes con Rishaad Salamat de Bloomberg Television. “Hemos tenido algunas buenas lecturas. Es alentador; va en la dirección correcta”.

Gourinchas habló desde Singapur justo después de la publicación de las previsiones trimestrales del Fondo, que muestran que la economía mundial se expandió un 2,9% este año, un poco más que su estimación de octubre.

Seguirá siendo un “año desafiante”, con un crecimiento por debajo del promedio de las últimas dos décadas y la inflación apenas comienza a alejarse de su punto máximo, mientras que los precios subyacentes podrían permanecer persistentes, dijo.

La inflación global general alcanzó su punto máximo el año pasado, estima el FMI. El Fondo pronostica que el 84% de los países deberían tener una inflación general más baja este año que el anterior, mientras que para 2024, las medidas de inflación general y subyacente probablemente se mantendrán por encima de los niveles previos a la pandemia en una proporción similar de economías.

No obstante, las economías emergentes y en desarrollo en su conjunto se expandirán a una tasa del 4% este año y del 4,2% el próximo, ambos cerca de tres veces el ritmo de sus contrapartes de mercados avanzados.

China e India se destacan como mercados emergentes, y se anticipa que la segunda economía más grande del mundo se expandirá a un ritmo del 5,2% este año y del 4,5% el próximo, después del 3% en 2022. El FMI pronostica que India crecerá un 6,8% en el año fiscal actual que finaliza en marzo y se desaceleraría al 6,1% en el siguiente antes de subir a 6,8% en el año siguiente.

Desde noviembre, el dólar se ha debilitado y ha brindado un “alivio a muchas economías de mercados emergentes”, con condiciones financieras menos estrictas y presiones inflacionarias importadas, dijo Gourinchas.

La resistencia en los ahorros de los hogares, la flexibilización de los precios de la energía, los mercados laborales ajustados y la reapertura de China figuran entre los factores positivos. Al mismo tiempo, el FMI ha advertido que la guerra en Ucrania podría poner en peligro esas estimaciones más positivas.

Nota Original:Global Inflation Fight Far From Over, IMF Chief Economist Says

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.