La Fed apunta hacia pausa en mayo tras racha de alzas de tasas

(Bloomberg) -- Autoridades de la Reserva Federal contemplarían pausar los aumentos de las tasas de interés después de su reunión de marzo si se presenta más evidencia de un enfriamiento de la inflación.

Esto se basa en una línea de tiempo de Christopher Waller, uno de los gobernadores de tono más duro.

Se prevé ampliamente que los formuladores de política monetaria aumenten las tasas en un cuarto de punto porcentual al final de una reunión de dos días el miércoles, a un rango de entre 4,5% y 4,75%, una desaceleración frente al aumento de 50 puntos básicos de diciembre después de cuatro alzas consecutivas de 75 puntos básicos.

Funcionarios de la Fed proyectaron en diciembre que pausarían cuando las tasas superaran el 5%, pero operadores de Wall Street apostaron a que se detendrían ligeramente por debajo de ese nivel.

Los banqueros centrales de Estados Unidos han indicado que los datos de inflación de octubre, noviembre y diciembre, que reflejaron disminuciones constantes en los aumentos de precios, fueron buenas noticias, pero que necesitaban ver más datos así.

Waller, en comentarios recientes, explicó cuánta evidencia más necesitaba para pedir una pausa al alza de tasas.

“El argumento es si debe hacer una pausa después de tres meses de datos o hacer una pausa después de seis meses de datos”, dijo Waller el 20 de enero. “Desde el lado de la gestión de riesgos, necesito seis meses de datos, no solo tres”.

El índice de gastos de consumo personal básico aumentó un 2,2% en los tres meses a diciembre sobre una base anualizada, y un 3,7% en los últimos seis meses, una desaceleración desde su ritmo de 4,4% en los últimos 12 meses, reflejó un informe el viernes.

La vicepresidenta, Lael Brainard, también señaló caídas en las medidas de inflación de tres y seis meses.

Si estas tendencias continúan durante tres meses más, según la referencia de Waller, los formuladores de política monetaria podrían tener suficiente información para estar seguros sobre una pausa en su reunión del 2 y 3 de mayo, cuando ya contaría con los datos de enero, febrero y marzo.

