Inactivo mercado de invierno y meses de renovaciones por delante

Óscar Maya Belchí

Madrid, 1 feb. El Real Madrid no se ha movido en el mercado invernal que acabó este martes, en una consigna que dejó clara el italiano Carlo Ancelotti desde el inicio del mismo, esquivando un interés a última hora del PSG por Marco Asensio y desde ahora le toca encauzar posibles renovaciones de jugadores Dani Ceballos y Nacho Fernández, quienes han ganado protagonismo en enero.

Sorprendió el conjunto blanco anunciando el fichaje del delantero brasileño Endrick Felipe Moreira de Sousa, perla de 16 años perseguida por grandes clubes de Europa, el 15 de diciembre, para incorporarse al club en verano de 2024, y ahí acabó su actividad.

La idea de cuerpo técnico y directiva era no perder efectivos durante este mes de enero ante la gran carga de partidos que aún afronta el Real Madrid, y así ha sido. Incluso esquivando una propuesta de última hora del París Saint-Germain por un Marco Asensio que ni el propio jugador valoró ni el club le abrió las puertas.

Con contrato hasta final de temporada, y cerca de haber salido el pasado verano, Asensio se quedó y no ha conseguido asentarse en los onces titulares de Ancelotti, por lo que los próximos meses serán una prueba para él, ya sea de demostrar que merece la renovación o sumar pretendientes a coste cero.

Situación contractual que viven otros seis futbolistas, pero con diferentes expectativas. El hispano-dominicano Mariano Díaz acabará su etapa en el Real Madrid tras cinco años a final de temporada, mientras que el francés Karim Benzema y el croata Luka Modric tienen encarrilado su contrato por una temporada más.

En duda, lo que decida el alemán Toni Kroos de si continuar o no. En el Real Madrid esperan una decisión que debería llegar en las próximas semanas o meses.

Por su parte, tanto Dani Ceballos como Nacho Fernández han visto como el mes de enero les ha podido cambiar su futuro. Ambos han gozado de gran protagonismo. El primero es uno de los jugadores más en forma del equipo y el segundo ha sido titular en seis encuentros.

Hasta dicho lapso de tiempo, su futuro parecía estar lejos del conjunto blanco en busca de un mayor protagonismo, pero estos 31 días pueden haber cambiado su destino.

Ceballos no había tenido hasta la fecha los minutos prometidos, pero la Copa del Rey cambió el rumbo y ahora es demandado y aclamado por la afición madridista. En el derbi, su entrada cambió la cara al equipo.

Ancelotti quiere que se quede, no lo aseguró en rueda de prensa al ser preguntado por esto tras el empate a cero contra la Real Sociedad, pero lo dijo sin decir. Su deseo está claro, falta conocer el del club y el de un Ceballos que se mostró partidario en sus últimas declaraciones.

"Jugar para el Real Madrid, ya lo he dicho infinidad de veces, no hay un club más grande que este. Me quedan cuatro meses de contrato, cuando finalizo esta etapa en el Real Madrid, pero tengo muchísimos partidos por delante para volver a demostrar el nivel que debo dar para seguir en este club", aseguró.

La competencia le había costado minutos el resto de temporada, como a Nacho. Hombre de club, polivalente y siempre cumplidor, el fichaje, a coste cero, del alemán Antonio Rüdiger le hizo pasar a ser el cuarto central y su protagonismo descendió, pero está aprovechando las bajas.

La defensa del Real Madrid ha estado en cuadro en enero y ahí apareció el canterano como solución por y para todo.

El español prioriza jugar en el conjunto blanco siempre y cuando pueda hacerlo en 30-40 partidos, por lo que tendrá que analizar la situación para concluir si apuesta por renovar y perseguir su sueño de convertirse en el quinto 'one club man', jugador que desarrolla toda su carrera en un club, en la historia del Real Madrid.

José María Zárraga (1951-62), José Antonio Camacho (1973-89), Miguel Porlán ‘Chendo’ (1981-98) y Manuel Sanchis (1983-2001) son los otros. Que Nacho lo sea o no depende mucho de lo que ocurra en los próximos meses.

Con estos deberes, mientras desde el club perfilan el periodo estival, donde sí se esperan movimientos, cierra el Real Madrid un mercado de invierno inactivo en el que tampoco abrió las puertas a una incorporación a última hora tras conocerse el 31 de enero la baja por dos meses del francés Ferland Mendy. EFE

