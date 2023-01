Fuente AP: Sean Payton será nuevo entrenador de Broncos

ARCHIVO - Sean Payton, entrenador de los Saints de Nueva Orleáns, observa el partido ante los Titans de Tennessee, el 14 de noviembre de 2021 (AP Foto/Gary McCullough, File)

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — Sean Payton será el nuevo entrenador de los Broncos de Denver, que llegaron a un acuerdo con los Saints de Nueva Orleáns, con quienes el estratega tenía un contrato vigente, dijo el martes una persona enterada del convenio.

La persona, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque los equipos no habían anunciado el acuerdo, dijo que los Broncos cederían a Nueva Orleáns una selección de primera ronda del draft de este año, la 29na general.

Los Saints recibirían a futuro otra selección, de segunda ronda.

Payton seguía atado por contrato a Nueva Orleáns, pese a que había renunciado al puesto la temporada pasada y trabajó como comentarista televisivo en la presente campaña.

Los Broncos, quienes tuvieron una foja de 5-12 en la temporada y extendieron a siete años su sequía de playoffs, destituyeron al entrenador de primer año Nathaniel Hackett el 26 de diciembre, luego que tuvo una foja de 4-11.

El entrenador interino Jerry Rosburg tuvo un récord de 1-1.