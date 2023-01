Fallece Barrett Strong , uno de los pioneros de la Motown

Los Ángeles (EE.UU.), 31 ene. Barrett Strong, el cantante y compositor del primer éxito de la mítica discográfica Motown Records, "Money (That's What I Want)", ha fallecido a los 81 años de edad, anunció en su cuenta de Twitter The Motown Museum.

"Con gran tristeza compartimos el fallecimiento del legendario cantante y compositor de @classicmotown Barrett Strong. La voz que estuvo detrás del primer éxito de @motownrecords, el icónico "Money (That's What I Want)", aseguró el citado museo ubicado en Detroit, en el estado de Michigan, ciudad en la que nació la discográfica a finales de los años 50.

"Después de recorrer la ciudad con sus hermanos, el estilo vocal etéreo de Strong llamó la atención de Jackie Wilson, quien le presentó a Berry Gordy. En abril de 1959, Barrett firmó con Gordy's Tamla Records y, ese mismo mes, lanzó su primer sencillo, "Let's Rock", relata el Museo.

El cantante creó en julio de ese mismo año el primer éxito de la casa discográfica "Money (That's What I Want)", que ha sido decenas de veces versionada y llegó a alcanzar el número 2 en las listas de ventas de Estados Unidos.

Posteriormente, Strong se asoció con el productor de Motown Norman Whitfield para crear algunas de las canciones más exitosas y aclamadas por la crítica del sello, incluida "I Heard It Through the Grapevine", que se hizo famosa tanto por la interpretación de Marvin Gaye como por la de Gladys Knight.

También colaboró con Norman Whitfield en clásicos como “War”, de Edwin Starr; “Papa Was a Rollin Stone", de los Temptations, y "Take Me in Your Arms and Love Me", de Gladys Knight & the Pips.

Strong, que dejó la Motown cuando la discográfica se trasladó a Los Angeles (California), en 1972, y prosiguió su carrera en compañías como Epic y Capitol, así como alguna independiente, y se mantuvo grabando canciones hasta finales de los años 80.,

El cantante y compositor, que nació en West Point, en el estado de Misisipi, el 5 de febrero de 1941, residió gran parte de su vida en Detroit. El Museo Motown no ha ofrecido más detalles sobre el lugar, la fecha o el motivo de su fallecimiento.