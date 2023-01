Experto de la ONU pide más sanciones contra la junta militar birmana

Naciones Unidas, 31 ene. Tom Andrews, el relator especial de la ONU para Birmania, reclamó este martes a la comunidad internacional más sanciones contra la junta militar que gobierna el país desde hace dos años.

Según Andrews, los países que están comprometidos a apoyar a la población birmana deben poner en marcha una "coalición" para coordinar castigos y una estrategia más clara para aumentar la presión sobre los militares.

El experto insistió en que, a pesar de que las sanciones impuestas por algunos Estados están comenzando a tener efectos, el esfuerzo hasta ahora ha sido insuficiente.

Varios países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, dieron a conocer hoy nuevas sanciones, un día antes del segundo aniversario del golpe de Estado.

"El problema es que las sanciones no son coordinadas, no son estratégicas, no están entrelazadas", señaló Andrews en una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas.

El relator especial dijo que los castigos impuestos por muchos Gobiernos a Rusia por su invasión de Ucrania son el tipo de estrategia que hace falta en el caso de Birmania, otro conflicto donde no hay consenso suficiente para tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Andrews lamentó que el conflicto birmano se haya convertido en una "guerra olvidada" y consideró que la situación supone un claro fracaso por parte de la comunidad internacional.

"Los birmanos han estado bajo ataque, no por parte de un Ejército extranjero invadiendo sus fronteras, sino por lo que para ellos equivale a un poder militar ocupante que ha atacado sus derechos humanos, su democracia, su gobierno y muchas otras cosas de su país", señaló.

En vísperas del segundo aniversario del golpe de Estado, el experto independiente de la ONU para la situación de los derechos humanos en Birmania presentó hoy un informe en el que subraya el carácter ilegítimo de la junta militar que gobierna el país y en el que pide a la comunidad internacional que denuncie las elecciones "falsas" que prepara el régimen.

Desde el golpe de Estado, 2.901 personas han muerto en manos de las fuerzas de seguridad, según la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos, mientras que más de 13.700 están arrestadas de forma arbitraria.

La junta militar justifica el golpe de Estado de hace dos años por un supuesto fraude en las elecciones celebradas tres meses antes y en las que se impuso el partido de la depuesta líder Aung San Suu Kyi, detenida desde la mañana del golpe y condenada a 33 años de prisión por distintos delitos. EFE

mvs/nqs/jrh