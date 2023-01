El profesorado va a la huelga en Reino Unido tras un recorte salarial del 23% desde 2010

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas sostienen pancartas en defensa del derecho de manifestación durante una protesta frente a la residencia oficial del presidente británico en Londres, Reino Unido, el 30 de enero de 2023. REUTERS/Henry Nicholls

Por Sachin Ravikumar y Will Russell

LONDRES, 31 ene (Reuters) - La profesora londinense Lucy Preston se perderá el cuarto cumpleaños de su hijo el jueves, ya que tiene que trabajar en un segundo empleo por las tardes como profesora particular para poder pagar la guardería y la hipoteca.

Un día antes, con la esperanza de conseguir un aumento salarial que alivie su presupuesto familiar, esta madre soltera de dos hijos se unirá a más de 120.000 profesores que no acudirán a sus trabajos.

Los profesores de Inglaterra y Gales se declaran en huelga el miércoles, tras una década de escasos ingresos en un sistema escolar financiado por el Estado que ha llevado a muchos de ellos a buscar un segundo empleo o a abandonar la profesión.

"Me rompe el corazón", dijo Preston, de 38 años, refiriéndose a la pérdida del cumpleaños de su hijo. Trabaja como profesora de inglés tres días a la semana y cuida de sus hijos los otros dos, ya que no puede permitirse una guardería todos los días.

"Si pudiera ganar lo suficiente para no tener que dar clases por las tardes, sería mucho más feliz. Es una situación muy, muy deprimente".

Cientos de miles de trabajadores, entre ellos ferroviarios y funcionarios, también se declararán en huelga el miércoles, lo que la convertirá en la mayor jornada de huelga en Reino Unido en varias décadas, si se tiene en cuenta el abanico de sectores que abarcará.

El Sindicato Nacional de la Enseñanza (NEU, por sus siglas en inglés), que organiza las huelgas de profesores, ha pedido una paga superior a la inflación, financiada íntegramente por el Estado, para que las escuelas puedan sufragar también otros gastos, desde material de papelería hasta libros de texto.

Con una inflación de dos dígitos el año pasado, los profesores han sufrido un recorte salarial del 23% en términos reales desde 2010, según el sindicato.

Preston dice que los pagos de la hipoteca se comen dos tercios de su salario de 1.800 libras al mes (2.230 dólares), lo que la obliga a buscar otras formas de ganar dinero, como alquilar una habitación de su casa a un inquilino y comprar alimentos congelados más baratos en lugar de productos frescos.

"El estrés que eso provoca es absolutamente increíble... Cada mes, es una lucha", dijo Preston, que ha trabajado como profesora desde 2011.

El Gobierno, que ha mantenido conversaciones infructuosas con el NEU, ha calificado el incremento salarial del 5% que ofrece a los profesores como el más alto "en una generación" y dice que va a invertir 4.000 millones de libras en las escuelas en los próximos dos años.

ABANDONO MASIVO

El NEU, que ha planeado siete días de huelga en total, afirma que uno de cada cuatro profesores abandona la profesión en los tres años siguientes a su titulación, lo que repercute en la educación de los niños.

"No recuerdo una época en la que tuviéramos personal suficiente para cubrir cómodamente la escuela", afirma Sydney Heighington, de 33 años, subdirectora de una escuela del este de Londres.

"En estos momentos, los profesores abandonan en masa", añadió, y señaló que algunos de sus colegas del personal de apoyo se han visto obligados a acudir a bancos de alimentos debido al aumento de las facturas y otros simplemente se han marchado para encontrar trabajo en supermercados.

Heighington, profesor de música, dijo que más de un tercio de los profesores a tiempo completo y del personal docente con experiencia habían abandonado su escuela el año pasado. Solo una quinta parte de esos puestos fueron ocupados por profesores en prácticas.

Los educadores afirman que el hecho de que los centros tengan que pagar de su bolsillo los sueldos de los profesores ha dejado a las aulas sin dinero para libros de texto, mejoras informáticas y viajes escolares.

"Se reducen las salidas, no van al British Museum, no se van a ver cosas", explica Steve Chalke, fundador de la organización benéfica Oasis, que dirige más de 50 colegios en Reino Unido. "Así que las asignaturas se vuelven un poco más estériles, porque no se aprende a todos los niveles".

El primer ministro Rishi Sunak quiere ampliar la enseñanza de las matemáticas en las escuelas, pero el NEU afirma que su plan no aborda la escasez de profesores, que hace que una de cada ocho clases de matemáticas la imparta un profesor no cualificado en la materia.

Según medios de comunicación, los profesores del elitista Winchester College, en el sur de Inglaterra, donde Sunak estudió y fue director, están entre los que harán huelga el miércoles. El colegio declinó hacer comentarios.

(1 dólar = 0,8076 libras)

(Reportaje de Sachin Ravikumar y Will Russell, editado en español por Tomás Cobos)