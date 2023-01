Denuncian despido de periodista de TV pública peruana que criticó a Policía

Lima, 31 ene. El periodista peruano Carlos Cornejo denunció este martes que el canal estatal TV Perú "le ha mandado a casa", tras haber afirmado que la muerte del manifestante antigubernamental Víctor Santisteban en Lima este sábado fue un asesinato a manos de la Policía.

Cornejo afirmó en su programa que emite TV Perú que, el pasado sábado, se produjo "el asesinato de un ciudadano a manos de la Policía", que, aseguró vieron "todos en las imágenes de la Municipalidad de Lima", donde se aprecia que "muere por el impacto de un proyectil que lanza un policía".

"Querrán decirnos que fue una piedra, querrán decirnos que no fueron ellos, querrán decir cualquier cosa, pero las imágenes no mienten. Todos vimos que quien mató a Víctor en una manifestación, donde él no estaba haciendo nada, fue la Policía y eso el Estado de derecho no lo puede permitir", declaró al inicio del programa.

Este martes, el periodista explicó en Twitter que ayer el presidente del directorio de TV Perú, Jesús Solari, lo convocó a su despacho, donde le informó que el programa donde trabajaba, Rimanchik, "entraba en evaluación junto con otros programas periodísticos" por la llegada de un nuevo gerente de prensa, a quien le dejaban la libertad de decidir si dicho programa continuaba o no, y si Cornejo lo seguiría conduciendo.

"Se me dijo que la evaluación duraría todo el mes de febrero y que en marzo se tomaría una decisión. Efectivamente, ayer se vencía mi contrato mensual de locación, que, como cada fin de mes, debía volver a firmar, así como muchos de mis colegas del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Así que, de momento, me enviaron a mi casa y en marzo sabremos si nos volveremos a reencontrar", relató.

Por su parte, el canal estatal emitió un comunicado en el que informó que el 30 de enero culminó el contrato de locación, una fórmula mediante la que el prestador tiene autonomía en la ejecución de sus servicios y no existe vinculación laboral, aunque, se debe cumplir con entregar el producto o servicio requerido y establecido.

"El periodista fue informado, en horas previas a la emisión de sus programas, sobre el inicio del diseño y preproducción de la nueva parrilla de programación próxima a estrenarse en marzo, lo que implica una reestructuración del horario estelar", indicó.

El medio agradeció "la participación y el profesionalismo del periodista Carlos Cornejo en el área de prensa como conductor de espacios informativos en TVPerú y Radio Nacional, los cuales fueron realizados con total libertad e independencia.

Concluyó que seguirán trabajando "en el firme propósito de comunicar e integrar a todo el país, informando con pluralidad a través de todas las plataformas del IRTP".

En videos de cámaras de vigilancia difundidos en La República y en el Canal N se aprecia cómo, durante la marcha de este sábado en Lima, aparentemente un policía disparó de forma directa una bomba de gas lacrimógeno contra manifestantes y alcanza a Santisteban, quien murió horas más tarde.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, 47 personas que participaban en las protestas fallecieron fruto de enfrentamientos, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.

A estas víctimas, se suman diez decesos en sucesos relacionados con los bloqueos de carreteras y una muerta ocurrida en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.

Asimismo, Boluarte anunció la muerte de otro paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos, además del bebé nonato confirmado por Unicef. EFE

pbc/gdl/rrt