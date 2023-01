Claure toma las riendas de gigante chino Shein en América Latina

(Bloomberg) -- Shein, el gigante chino de la venta de ropa en línea, planea nombrar al exejecutivo de SoftBank Group Corp. Marcelo Claure para que le lleve su negocio en América Latina, una contratación que podría acelerar la expansión global de una de las empresas emergentes más valiosas del mundo.

Claure, quien fuera lugarteniente del fundador de SoftBank Masayoshi Son, liderará las operaciones de la región, dijo una persona familiarizada con el asunto. El exdirector de operaciones de SoftBank también hizo una inversión personal de aproximadamente US$100 millones en la empresa, dijo la persona, que declinó ser identificada para comentar sobre un acuerdo privado.

El nombramiento es inusual dado el historial de Claure como ejecutivo de telecomunicaciones, director de operaciones de SoftBank y financiero tecnológico. El multimillonario boliviano dejó SoftBank en 2022 y se acercó a sus raíces, alquilando un espacio de oficina para un equipo de inversión en Miami. La contratación puede reflejar el impulso agresivo de Shein hacia nuevos territorios, basándose en su éxito vendiendo ropa a precios reducidos a consumidores occidentales.

Los representantes de Shein no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. The Wall Street Journal reportó inicialmente sobre el nombramiento y la inversión de Claure.

Shein ha crecido rápidamente desde sus inicios, capturando consumidores desde EE.UU. hasta Europa con una combinación distintiva de videos de marketing viral y actualizaciones rápidas de moda. Una ronda de financiamiento en abril de 2022 fijó su valoración en US$100.000 millones, por arriba de Hennes & Mauritz AB y la empresa matriz de Zara combinadas. Sus patrocinadores incluyen Sequoia China y Tiger Global.

Si bien las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento han atenuado sus perspectivas, transacciones secundarias en julio indicaban que la compañía todavía valía alrededor de US$70.000 millones. Prácticamente ninguna de las ventas de Shein está en China. En EE.UU. acumula una participación estimada del 40% en la industria de la moda rápida. Sus ventas alcanzaron aproximadamente US$16.000 millones en 2021, frente a los US$10.000 millones en 2020.

Claure construyó una fortuna de US$2.000 millones como mano derecha de Son antes de dejar la empresa el año pasado tras una polémica separación de su antiguo mentor. Era conocido por liderar el esfuerzo para limpiar uno de los pasos en falso más espectaculares de SoftBank: su inversión en WeWork - así como haber encabezando Sprint Corp. También dirigió los esfuerzos de inversión de SoftBank en América Latina, uno de sus fondos más exitosos. Mientras espera el final de una cláusula de no competencia, está estableciendo su propia firma de inversión.

Nota Original:SoftBank Ex-COO to Spearhead Chinese Phenom Shein’s Latam Drive

--Con la colaboración de Daniela Wei, Zheping Huang y Olivia Poh.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.