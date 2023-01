Ministro uruguayo de Ambiente presenta renuncia tras polémica sobre su título

Montevideo, 30 ene. El ministro de Ambiente de Uruguay, Adrián Peña, decidió presentar su renuncia al cargo tras conocerse por la prensa que había presumido de un título universitario que no alcanzó y, al justificarse, no haber admitido que le resta un curso para obtenerlo.

Luego de mantener una reunión con Ciudadanos, el sector político que lidera dentro del oficialista Partido Colorado (PC, centroderecha), Peña declaró a la prensa que remitirá su renuncia al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

"Esta decisión la tengo tomada hace días y la he venido charlando con el presidente, que no me pidió la renuncia. Pero hace días le dije 'quiero prescindas de mí' porque es como me siento cómodo", dijo en conferencia de prensa.

"Acá el gran tema tiene que ver con el gran error que cometí, que reconocí y que tiene que ver con haber mentido sobre ese título durante un tiempo (...). Cuando uno está en la función pública debe estar a la altura y en mi caso (...) es verdad, yo debo ser el ejemplo", continuó.

A lo que remarcó que su error fue individual y que esta decisión no empaña su gestión como primer titular del Ministerio del Ambiente, creado en 2020 en la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto insignia del Gobierno de Lacalle Pou, dijo que dejar el cargo solo le pesa "por todas las ganas de hacer cosas".

"Me equivoqué, asumí el error y hoy lo voy a pagar con lo más alto que me puede costar (...) y esta situación no puede en ningún caso afectar al Gobierno nacional o al presidente de la República", añadió.

El ahora exministro reconoció al semanario local Búsqueda en una entrevista publicada el pasado jueves haber dicho públicamente ser licenciado en Administración de empresas pese a no haber culminado la carrera.

Tras presentar su renuncia Peña se convierte en el sexto ministro en ser relevado del Gabinete del Poder Ejecutivo y el cuarto de su partido.

El primero se dio con la renuncia del excanciller, y quien fuera el candidato más votado del PC en 2019, Ernesto Talvi; a este le siguió, en mayo de 2021, el cese del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, del Partido Nacional (PN), reemplazado por Martín Lema.

Veintiún días después, Luis Alberto Heber (PN), quien hasta ese entonces se desempeñaba como titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas, fue nombrado ministro del Interior tras el repentino fallecimiento de Jorge Larrañaga (PN) el 22 de mayo.

José Luis Falero, hasta ese momento subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), asumió el puesto de Heber.

El 27 de junio de ese mismo año Lacalle Pou anunció que el hasta entonces presidente del Instituto Nacional de Carnes, Fernando Mattos, reemplazaría a Carlos María Uriarte (PC) como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En agosto, Germán Cardoso (PC), anunció su renuncia al Ministerio de Turismo tras una serie de denuncias por irregularidades por asignar de manera directa contratos de publicidad. EFE

